Le Sénégal a connu des jours meilleurs sous l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba…Avec lui, c’était l’ère des taux de croissance satisfaisants avec une bonne image économique du Sénégal dans la sous-région.

Mais aujourd’hui le Sénégal est la risée en Afrique de l’Ouest sur le plan économique, dépassé par des pays voisins qui n’affichent pas les mêmes potentialités économiques. Et l’actuel ministre de l’économie, Amadou Hott trouve le temps de poser des béquilles à notre économie qui boite.

Notre spécialiste maison en matière d’économie fait le point sur les déclarations « maquillées » du ministre Amadou Hott…

Situation économique du Sénégal : Quand le ministre de l’Economie et du Plan fait fausse route

Mis à part des individus comme le ministre de l’Economie et du Plan, M. Amadou Hott, capables de voir des étoiles quand le Soleil est au Zenith, tout le monde s’accorde pour dire que la situation économique et financière du Sénégal est au plus bas.

Très maladroit, le ministre Amadou Hott essaie de faire croire que l’économie sénégalaise se trouve dans une belle embellie, pour contredire les informations livrées dans la presse, selon un rapport de la Banque mondiale qui relègue le Sénégal dans la catégorie des pays à faible revenu avec 950 dollars (environ 552 425 FCFA) de Revenu national brut (RNB). Amadou Hott aura beau le nier, les faits demeurent têtus.

Que le Sénégal soit classé dans telle ou telle autre catégorie, à vrai dire là n’est pas le véritable débat. On peut être d’accord avec le ministre pour dire que le nouveau rapport de la Banque mondial sur le RNB va paraître effectivement en juillet 2019. Sous ce rapport, Xibaaru est à même de le confirmer. De même qu’effectivement, il ne faut pas oser le nier, le Sénégal va retrouver dans ce nouveau rapport de la Banque mondiale, son classement dans la catégorie des pays à revenu moyen. Seulement faible.

Seulement, M. Amadou Hott s’épargne de dire, à quel prix le Sénégal a payé pour se retrouver dans la catégorie qu’il avait quittée. Le ministre de l’Economie se garde de parler du fort taux d’endettement du Sénégal. Or, le Sénégal est dans la catégorie des pays les plus endettés en Afrique. Et, dans ce cadre, il faut englober les financements. Plus de 30% des financements sénégalais représentent la dette publique totale. Au point qu’aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire international avaient averti des risques qu’encourent le Sénégal confrontés à des tensions de trésorerie.

Après de vaines tentatives de démentis, les autorités sénégalaises par l’intermédiaire de l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba avaient bien fini par admettre l’évidence. Le niveau d’endettement du Sénégal augmente vite, trop même. Le Sénégal va retourner dans la catégorie des pays à revenu moyen, puisque, ce qui déchire la tête des autorités, c’est de le voir relégué dans la catégorie des pays à faible moyen.

A quel prix, si ce n’est de voir le Sénégal dans des difficultés pour éponger ses dettes. Wal-Fadjri apprend que les entreprises nationales, non seulement sont en train de crouler sous le poids de la dette que l’Etat du Sénégal leur doit, mais peinent à recouvrer leurs créances. Une dette estimée à plus de 500 milliards de FCFA.

Une dette que l’Etat du Sénégal a du mal à éponger, compte tenu des tensions de trésorerie qu’il connait et qui le pousse sous la pression des bailleurs de fonds à privilégier d’abord ses dettes extérieures auprès de multinationales qui sans vergogne, asphyxient l’économie nationale, au détriment des entreprises locales qui croulent sous le poids de la dette.

Thiémokho BORE