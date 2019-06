Bambey : le PACASEN pour faire émerger la commune

Le maire Gana Mbaye de la commune de Bambey, vient de signer un important financement dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN),financé à hauteur de 130 milliards de francs CFA par l’État du Sénégal, la banque mondiale et l’AFD. Une convention de financement avec le ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l’aménagement du territoire pour sortir Bambey de sa pauvreté et faire beneficier les populations de l’ornière.