Attaque de l’ACT contre Mimi Touré : l’Aprodel sonne la riposte

Vigoureusement attaquée par les jeunes de l’ACT, Aminata Touré dite Mimi a eu un soutien de taille : Le parti Aprodel. Au sortir de leur rencontre politique, ce samedi, Moussa Fall et Cie n’ont pas mis de gants pour apporter la réplique tout en précisant que Dr Aminata Touré, digne fille du Saloum est une personnalité exemplaire qui a honoré son pays à travers le monde.

Aminata Touré a une carrière très riche. Elle a occupé d’importants postes au Sénégal, notamment à l’Asbef comme Directrice des programmes et a ainsi contribué grandement à la promotion de la planification familiale et à la santé de la reproduction. Elle a ainsi été remarquée par le Fonds des Nations-unies pour la population (Fnuap) et, est engagée comme expert international. Elle démarre ainsi une carrière de fonctionnaire des Nations-unies. Experte de l’Onu au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, elle finit par devenir la Directrice du département des droits humains du Fonds des Nations unies pour la population basé à New York. A l’approche de la campagne électorale pour la présidentielle de 2012, elle prend une disponibilité, devient la Directrice de cabinet du candidat Macky Sall et sillonne le pays avec lui. Après la victoire, elle quitte le système des Nations-unies pour travailler avec Macky Sall devenu président de la République.

Aminata Touré n’est pas Abdoul Mbaye; Abdoul Mbaye n’est pas Aminata Touré. En effet, Dr Aminata Touré a fait ses preuves partout et ce n’est pas pour rien qu’elle a dirigé les délégations d’observateurs dans le monde entier au nom de l’Onu grâce à ses compétences et son expertise. Elle s’est réveillée au Sénégalais en 1998 en tant que Directrice de campagne de Landing Savané, puis figure de proue de la deuxième alternance en 2012 comme Directrice de campagne du candidat Macky Sall. Actuelle présidente du Cese, elle a été toujours un avant-gardiste des combats démocratiques, la promotion des droits de l’homme et l’émancipation des femmes en Afrique et dans le monde. Digne fille du Saloum, elle est très bien née. Toucouleur de souche, son Grand père fut un grand érudit, l’un des procureurs de l’Islam dans le Sine et le Saloum. Comme son père, elle n’a jamais bénéficié de privilèges des régimes de Senghor et de Diouf.

Elle est de la race des hommes et femmes politiques qui croient que le Sénégal ne peut pas se développer sur la base de manipulations de haine et de rancœur. Mais, à travers des valeurs et des principes adossés sur les fondamentaux comme : DIOM NGOOR NAWLANTE AK SOUTOURA.

