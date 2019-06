La polémique qui enfle dans les médias à propos de l’or noir sénégalais et qui jette le discrédit sur le pouvoir de Macky connait aujourd’hui un autre rebondissement. Avec la défaillance dans la communication gouvernementale, le magnat du pétrole Frank Timis a décidé de prendre sa défense tout seul. Selon des sources, Timis va parler à travers son avocat, le tonitruant Me El Hadj Diouf. Et ce dernier ne sera pas seul. Frank Timis amis en place un pool d’avocat et de spécialistes du pétrole pour parer à toute éventualité.