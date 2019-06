Donald Trump perd son porte-parole Sarah Sanders

C’est comme d’habitude sur Twitter que Donald Trump a révélé jeudi le départ de sa collaboratrice. Sarah Sanders n’a pas précisé les raisons de son départ, mais a une fois de plus montré son soutien infaillible au président. « J’essaye de ne pas montrer mon émotion parce que je sais que les larmes peuvent parfois être prises pour de la faiblesse. Je ne pourrais pas être plus fière d’avoir eu la chance de servir mon pays et en particulier de travailler pour ce président. Il a réalisé tant de choses. C’est l’un des plus beaux postes que j’ai eu, j’ai aimé chaque minute, j’aime le président, merci beaucoup Monsieur le Président, c’est un vrai honneur », a-t-elle déclaré.

Le legs le plus important du passage de Sarah Sanders est d’avoir mis fin au traditionnel point de presse de la présidence. Ils étaient auparavant quotidiens, mais cela fait plus de trois mois que personne n’est venu répondre aux questions des journalistes depuis la salle de presse de la Maison Blanche.