Classement Fifa : le Sénégal atteint une 22e place historique

L’équipe du Sénégal occupe la 22-ème place mondiale, la meilleure de son histoire, selon le dernier classement Fifa publié ce vendredi par l’instance dirigeante du football mondial.

Avec un rang de plus que leur précédent classement, les Lions arriveront à la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet) en confortant leur place de numéro 1 africain en dépit de leur palmarès vierge dans cette compétition majeure du football continental.

Selon la Fifa, ce nouveau classement « fait la part belle à certains des plus grands noms du football international, qui enregistrent des progrès significatifs ».

« En effet, si la Belgique (1ère, inchangé) accroît son avance sur la France (2ème, inchangé) à la faveur de ses succès face au Kazakhstan et à l’Écosse dans les qualifications pour l’UEFA EURO 2020, le Top 20 connaît en revanche de nombreux bouleversements », écrit la Fifa sur son site officiel.

Le Portugal (5ème, plus 2) a par exemple le vent en poupe grâce à son titre en Ligue des Nations de l’UEFA, de même que les Pays-Bas (14ème, plus 2), battus en finale, ajoute le document.

« Un trio d’anciens champions du monde aborde lui aussi l’été avec le sourire, puisque l’Espagne (7ème, plus 2), l’Allemagne (11ème, plus 2) et l’Italie (14ème, plus 3) profitent de leurs bons résultats dans les qualifications pour l’Euro pour gagner quelques places », ajoute le site de la Fifa.

Sur le continent africain, outre le Sénégal, 22-ème mondial, le quinté gagnant est constitué de la Tunisie (25-ème mondiale), le Nigeria (45-ème), le Maroc (47-ème) et la RD Congo 49-ème place.

La CAN 2019 dont le match d’ouverture est prévu vendredi prochain, permettra aux équipes africaines qui gagneront des rencontres de progresser dans le classement mondial.

APS