Chronique des mensonges organisés et ballet des défenseurs malvenus

La défaite retentissante a crée un profond sentiment de honte et de déni dans le camp de l’opposition et des civils opposants sénégalais. A peine réveillés de leur chute les esprits du mal, devenus de vrais zombies affaiblis par la migraine résultant de leur Ko retentissant ont choisi la malédiction pour le Sénégal, et pour s’affirmer à nouveau ils ont pris au rebond le reportage tendancieux de BBC sur le Pétrole sénégalais. On le sait les pyromanes aiment le feu tout comme les pompiers mais pas pour les même raisons. Les premiers pour les dégâts que le feu peut causer et les seconds parce qu’ils aiment circonscrire et éteindre les foyers du feu d’où qu’ils viennent. Les déviants sont ces pyromanes pompiers qui allument ou attisent tous les feux qu’ils trouvent pour pouvoir se mettre en scène et jouer au pompier pour exister. La plupart de ces pyromanes pompiers portent un manteau de société civile et passent leur temps à scruter de quoi convoquer une conférence de presse. Et ils excellent dans le mensonge et le déni passant leur temps à scruter et à crier. En général ils trônent sur des organisations qui n’existent que par eux même, et quand cela devient impossible de continuer pour des raisons et des règles de gouvernance ils n’hésitent pas à sortir et à recréer la même organisation en parallèle ou une réplique pour survivre au détriment de toute forme de démocratie institutionnelle. Le meilleur exemple s’appelle Alioune TINE, mais on peut citer pèle mêle Brahim SECK, Seydi GASSAMA, ou encore Assane Diomi NDIAYE le grand maître opposant. Mais ceux là en général, ne sont violent que dans les propos et sont facile à faire taire. Ce ne sont pas des champions de courage, comme Guy Marius le fou du village, capable de mettre sa vie en péril pour des prunes. Il y’a ensuite les ultras pyromanes, menteurs et violents comme la bande d’insulteurs de y’en a marre ou encore Maitre Mame Adama Gueye qui a définitivement choisi la vile confrontation au détriment de l’intelligence dont on le présumait détenteur. Ces gens ont fini par croire que parler ne suffit plus désormais, il faut aller au combat, sauf que pour cela, ils comptent sur ce peuple qu’ils essayent de manipuler mais qui reste invariablement de marbre face à leurs sollicitations puériles. Ils trouvent toujours cependant quelques oisifs errants désœuvrés et toujours prêts à la manœuvre pour toute forme de marche, course ou opérations de contestations diverses auxquelles ils participent à cœur joie, parfois sans même comprendre les motifs réel des combats. Des organisations comme le FDS ont choisi par les temps qui courent la caravane des violents du moins dans les propos, pour mieux vendre un leader qui s’essaie et qui peine à se faire connaitre. Tous les civils opposants sont à mettre sur ce registre des pyromanes comme boy Khourounar alias Seybani Sougou, cet embusqué à la Mairie de Paris qui avait fini par perdre son verbe après une multitude de sorties pro khalifa SALL qui n’ont jamais abouti à faire de ce dernier, un candidat à la dernière présidentielle. Depuis quelques jours notre ami a repris du service usant de ses textes truffés d’articles illisibles et incompréhensibles.

Mais les plus illustres dans ce combat sont bien ces politiciens du Front pour la renaissance nationale ou du Congrès pour la renaissance démocratique ; il faut s’accrocher pour savoir qui est qui bien sûr mais le plus important c’est de mettre un nom à ces gens qui n’ont fait qu’un bon à la vue du reportage de BBC. En vérité le bon n’est que théâtral puisqu’ils ont largement alimenté ce reportage à charge et s’attendaient depuis longtemps à sa diffusion. Rien de nouveau sous le soleil pourtant, on y apprend encore les frêles démonstrations de mon ami Baba Aïdara épaulé par mon vaillant grand frère Tékhé GAYE et toute l’expertise ravalée d’Alioune Gueye Kosmos le comptable de Washington encore que pour moi ces gens sont des patriotes qui n’ont que le souci de la protection du Sénégal et des sénégalais. Les impardonnables sont ceux là qui peinent à avoir 1% de parrains au Sénégal pour pouvoir participer à une élection présidentielle et qui cherchent une revanche dans un « pétrolegate » ou rien ne permet au sénégalais lambda de pouvoir salir le Président de tous les sénégalais de manière claire. Même Aliou SALL l’imprudent qui s’est plus que sucré dans ce contrat avec Pétro Tim ne peut pas être accusé clairement de quoi que ce soit. Il faut peut être bien se dire que quelque part il y’a eu de la légèreté dans l’accord des contrats d’exploration sous les Wade, puis dans la signature du décret par le frère Président et on peut alors convoquer le niveau d’éthique dans cette affaire mais en tout état de cause, rien fichtrement rien, ne permet d’aller accuser qui que se soit de manière certaine. On peut alors nourrir à souhait tous les imaginaires et raconter n’importe quoi à chaque lieu d’attroupement ou de discussion, rien ne permet de parler de malversation. Le Président tout géologue qu’il est n’est pas devin et personne au moment de l’octroi des blocs à explorer ne pouvait imaginer que le gaz et le pétrole serait trouvé. Il faut bien se rappeler que les explorations pétrolières dans ce pays ont cours depuis 1935 sans succès probant. A ce niveau il faut peut signaler les aveux de mauvaise foi de Thierno Alassane SALL et de son désormais copain d’infortune Abdoul MBAYE. Thierno est vraiment tombé de son piédestal en mettant à zéro son capital de probité. Il a choisi l’inadéquation entre le dire et le faire et rien que ce hiatus entre ses déclarations de clarté des contrats quand il était ministre et son discours du « tout est faux et louche » après sa disgrâce le font passer d’homme d’état respectable à anti modèle et vulgaire homme dans l’état. Mais c’est bien Abdoul « Taxi Arrête » qui est le plus pitoyable dans son rôle, lui qui a cosigné le décret en tant que premier des ministres pour se cloîtrer aujourd’hui dans une posture de « j’ai été abusé » car « le rapport de présentation que j’ai signé est faux ». Ailleurs il mériterait bien une pendaison haut et court pour ces actes de vandalisme politique et d’irresponsabilité. Un intrus remarquable c’est peut être Clédor SENE devenu subitement expert en ressources minières et volontaire pour la vérité. Il n’ya qu’à Ndoumbélane que cela est possible, le personnage le plus sombre de cette histoire de la Mort de Maitre SEYE qui devient le volontaire numéro un pour les témoignages devant la DIC. Je me suis surpris à souhaiter qu’il en profite pour donner sa lumière enfin sur le décès tragique de Maitre Babacar SEYE au lieu de passer son temps à nous tympaniser de mensonges et d’hérésies sur la production de Zircon et sur nos ressources. Le porte voix de toute cette smala peine maintenant à être audible. Pourtant Pape Alé puisqu’il faut le nommer, comme son grand frère et modèle Adama Gaye « je parle, tu tombes » parlent du matin au soir, mais le peuple n’écoute pas ou plus ces journalistes qui ont fait du mensonge leur socle. Finalement Mouth BANE est resté mesuré dans cette affaire et même Sonko « révélations » est resté calme, même s’il se délecte certainement de cette situation qu’il conduirait bien au pourrissement le plus longtemps possible. Au moins Sonko est dans son rôle, après cette affaire de 94 milliards qui l’attend sûrement et pour laquelle il répondra et paiera certainement, il ne peut alors que souhaiter toute la misère du monde à la famille SALL. On le comprend alors plus facilement que tous ces malvenus qui se regroupent en défenseurs ou en rempart pour la protection du « petit frère SALL. Aliou n’a peut être rien fait de répréhensible dans cette affaire mais il est devenu encombrant à vouloir tous les postes qu’il semble détenir dans ce pays. S’il est vrai qu’il est Directeur Général et Maire, il doit au moins rendre le tablier pour tous les autres postes qu’il semblerait qu’il occupe. Il faut bien se dire qu’il n’a rien réussi dans ce pays qui ne soit arrivé autrement que parce qu’il est le frère du Président. Il n’y ait pour rien certainement mais accepter ce sort pas si mauvais somme toute, le grandirait encore plus. Le revers subséquent, c’est qu’il doit aussi et surtout faire plus attention à ses faits et gestes, que n’importe qui d’autre tant que mon Lion trônera sur Ndoumbélane. Rien ne nous permet de dire qu’il est incriminé dans quoi que ce soit et nous préférons le croire par amitié et pour le bon pressentiment que nous avons de lui, mais rien ne nous prouve le contraire et personne alors ne devrait jouer à ce jeu de riposte politicien consistant à essayer de le blanchir. On atteint le clou de la dérision quand on lit des sorties du genre la commission ou le comité de pilotage en France fait bloc derrière Aliou SALL. On peut soutenir un ami dans la difficulté on ne peut pas s’amuser à le blanchir sans courir le risque d’être partial et complètement subjectif. Il ne s’agit pas de défendre ce parti qui partira en lambeau si rien n’est fait pour réhabiliter le seul véritable numéro 2 Maitre Alioune Badara CISSE. Les faucons ont beau essayer de le noyer et de le salir il reste la solution pour ce parti qu’il a contribué à mettre sur pied et à mettre au trône. APR a plus que jamais besoin d’une personnalité à la probité intacte y compris dans la perception des populations. Mon lion peut gouverner tranquillement jusqu’en 2024 mais nous nous attellerons à choisir nos élites pour la suite. Quand à cette histoire de pétrole nous la laisserons volontiers aux cours et tribunaux. Puisque les sociétés incriminées sont américaines ou anglaises et si tant est que les USA et le Royaume Unis ne badinent pas avec leurs entreprises et la corruption quelque soit l’endroit du globe ou elle se déroule, alors que mes amis Baba Aïdara et consorts aillent porter plainte contre BP et Kosmos. Nous nous croyons à la justice de ce pays et Ndoumbélane le mérite bien. Personne n’échappera de toute manière à une quelconque malversation sans devoir payer un jour. Le peuple gardera les yeux ouverts, et sévira sans subir toute la manipulation des chroniqueurs du mensonge organisé ou encore toutes les vociférations de ces souteneurs malvenus.

Qu’ALLAH veille sur Ndoumbélane et nous sauve de la malédiction de nos ressources

Pape SARR

Duc de Diapal