Ce n’est pas seulement à Dakar où ça chauffe, à Ziguinchor aussi, le climat est tendu ce Vendredi. La tension est vive entre les étudiants de l’université Assane Seck et les forces de l’ordre. En effet, tout est parti d’un mouvement d’humeur des étudiants qui réclament le payement des bourses et dans la foulée le départ du Directeur du centre des œuvres universitaires de Ziguinchor, le Dr Mamadou Diombéra. Les étudiants lui reprochent une gestion pas claire et familiale du CROUZ. Il faut rappeler que les étudiants avaient sonné l’alerte à quelques jours de la Korité et avaient promis de corser le combat si rien n’est fait. Ils ont alors mis à exécution leur menace ce Vendredi. Plusieurs dégâts ont été notés en plus de la perturbation de la circulation.

L.BADIANE pour xibaaru.sn