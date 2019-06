Quand on veut tuer son chine, on l’accuse de rage…Et c’est le cas chez Barthélémy Dias, le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ce dernier qui veut sans doute être un acteur principal dans le feuilleton « BBC-Frank Timis-Aliou Sall » a profité de sa conférence de presse pour véhiculer des mensonges aux journalistes qui ont fait le déplacement.

Voici le mensonge de Barthélémy

« Il semblerait que Aliou Sall ait eu à bénéficier d’une motion de soutien des maires du Sénégal. Où étaient ces maires quand on m’attaquait à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur ? Ils étaient où quand on liquidait Khalifa Sall injustement ? », s’est interrogé Barthélémy Dias.

Barth veut dire par là que l’AMS (l’association des maires du Sénégal) dirigée par Aliou Sall ne l’a pas soutenu. Et il va plus loin en déclarant que l’AMS n’a ni soutenu Bamba Fall le maire de la Médina, ni Khalifa Sall l’ex maire de Dakar.

Mais Xibaaru a fouillé dans les archives et retrouvé des preuves qui vont à l’encontre des déclarations de Barthélémy Dias. Aliou Sall l’a bel et bien soutenu lorsque lui, Bamba Fall et Khalifa étaient en prison. Xibaaru vous livre les communiqués de soutien de l’AMS lors de l’incarcération des trois maires.

Soutien à Barthélémy Dias le 17/10/2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Notre collègue Monsieur Barthélemy DIAZ, Député – Maire de la Commune de Sacré-Cœur / Mermoz sera entendu le 20 octobre prochain dans le dossier relatif à la procédure judiciaire engagée suite à la mort tragique de notre compatriote Ndiaga DIOUF survenue le 22 décembre 2011.

A cette occasion, l’Association des Maires du Sénégal (AMS) exprime sa solidarité et apporte son soutien au collègue Barthélémy DIAZ, face à l’épreuve qu’il traverse.

Certes Monsieur DIAZ, fut il Député et Maire, ne peut échapper à la justice dans le cadre d’une procédure qui le concerne. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il ne s’est jamais s’opposé à la levée de son immunité parlementaire.

Toutefois, dans le cadre de ce dossier, l’AMS souhaite que la justice fasse son travail dans les bonnes règles de droit, en toute sérénité et dans le respect des convictions politiques de Monsieur DIAZ, afin que l’honneur de notre collègue reste sauf.

Fait à Dakar, le 17 octobre 2016

l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

Soutien à Bamba Fall le 16/01/2017

L’Association des maires du Sénégal (AMS) est de tout cœur avec Bamba Fall placé sous mandat de dépôt depuis le 9 janvier dernier. La bande à Aliou Sall s’est exprimée sur le sujet ce dimanche, de Saly Portudal où ils se sont retrouvés en Assemblée ordinaire.

L’AMS apporte son soutien à Bamba Fall, le maire de la Médina placé sous mandat de dépôt depuis le 9 janvier dernier pour destruction de biens appartenant à autrui, tentative d’assassinat et menaces de mort.

«Nous souhaitons que la justice fasse son travail dans les règles qui sont établies pour son fonctionnement. Sans nous immiscer dans le fonctionnement du Parti socialiste qui est un parti souverain, nous exprimons toute notre solidarité à Bamba Fall qui est un collègue maire et qui rencontre des difficultés », a déclaré Mbaye Dione qui revenait sur la résolution de l’Association dirigée par Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat, d’apporter son soutien au lieutenant de Khalifa Sall.

Le porte-parole du jour de poursuivre : «Nous invitons la justice en charge du dossier de respecter de respecter son intégrité physique et morale et de respecter ses droits tout en sachant qu’il est un citoyen et pas des moindres car il bénéficie d’une certaine légitimité des citoyens de sa collectivité qui lui font confiance».

Fait à Dakar, le 16 janvier 2017

l’Association des Maires du Sénégal (AMS)

Soutien à Khalifa Sall le 21/02/2017

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) exprime sa solidarité et son soutien moral au Maire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababacar SALL, entendu par la Division des Investigations Criminelles (DIC) dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’une vérification de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) pour les gestions 2009 à 2014, notamment sur la gestion de la rubrique « dépenses diverses ».

En espérant que la procédure ainsi engagée sera rapidement bouclée pour lever toute suspicion quant à ses motivations, l’AMS appelle à la sérénité pour que chacun, dans un Etat organisé selon les règles de transparence et de reddition de comptes, puisse faire face à ses responsabilités et jouer son rôle pleinement.

Fait à Dakar le 21 février 2017

L’Association des Maires du Sénégal (AMS)