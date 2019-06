Saisine du Procureur…une sortie tardive faite sous pression

Saisine du Procureur de la République sur les révélations autour du pétrole et du gaz : Trop tard ! Trop peu Messieurs !

La manœuvre parait suspecte et elle ne peut être que cousue de fil blanc. Les autorités après avoir bégayé, tatillonné dans leur (s) communication (s) sur les transactions autour du pétrole et du gaz, semblent retrouver du poil sur la bête. Le Procureur près de la République a été saisi d’une enquête sur cette affaire par sa tutelle, le ministre de la Justice. Que de péripéties derrière cette affaire. L’on ne parle même pas des révélations de la chaine britannique BBC qui n’a fait que rajouter une couche sur les accusations nées depuis fort longtemps autour de la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal.

Le Procureur de la République qui devait depuis s’autosaisir de cette affaire n’avait jamais cru bon devoir le faire. Le ministère de la Justice n’avait jamais cru lui aussi le saisir. Tout se passe, depuis que l’affaire a connu des rebondissements avec les révélations de BBC qui ont suscité le tollé au plan national avec ses répercussions sur le plan international. L’Etat du Sénégal, après de premières sorties aussi maladroites les unes que les autres, a cru bon de saisir enfin le Procureur. Elle n’est pas loin, mais toute proche, cette sortie du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall qui prenant la défense de Aliou Sall sur cette affaire, soutenait que BBC pouvait « bien se tromper » ou alors « être l’objet d’une manipulation ».

A travers cette sortie et aux yeux du ministre de la Justice, il n’existe aucun doute. Il n’évoque nullement la possibilité que le frère du Président de la République soit coupable dans cette affaire. Lui qui ne garde que que deux thèses. Soit, BBC pouvait bien se tromper ou alors faire l’objet d’une manipulation.

Alors que la clameur publique devenait si grandissante autour de cette affaire, et que les autorités se soient distinguées par des sorties aussi boiteuses sur cette affaire, et que le ministre, porte-parole de la Présidence de la République ait livré deux versions à propos du rapport de l’Inspection générale d’Etat (IGE), voilà que le ministre de la Justice annonce une saisine du Procureur de la République. Chose à l’évidence, que les autorités n’avaient jamais voulu faire, depuis qu’il y avait tout ce bruit autour du pétrole et du gaz, et bien avant les révélations de BBC.

Dans cette affaire, ce sont les autorités qui se trouvent acculées dos au mur. « Le chat ne peut être dangereux que s’il se trouve acculé face au danger, dos au mur ». Le Directeur général du quotidien national Le Soleil, Yakham Codou Ndéné Mbaye qui se prévaut d’une proximité auprès de la famille présidentielle, a vite donné le ton. Lorsque durant le week-end, sur son compte Facebook, il affichait ce post plein de menaces : « ne vous mettez, dans les prochains jours, à crier aux victimes. Tous les traîtres de l’intérieur, diffuseurs de fausses nouvelles, voleurs de documents administratifs, délateurs auprès de l’opposition seront démasqués ».

Tiens ! Tiens ! « Voleurs de documents administratifs ». Il apparaitrait que l’Etat se lancerait plus sur la piste de « ces voleurs de documents administratifs », de ces « délateurs auprès de l’opposition », plutôt que de faire toute la lumière sur cette affaire. C’est-à- dire en identifiant, ensuite en sanctionnant sévèrement les coupables de crimes économiques autour de ces ténébreuses transactions.

Malheur donc, qui dans cette affaire, n’auront tout compte fait que le péché mignon de détenir par devers eux de documents administratifs ! Selon les lois sénégalaises, on peut avoir raison dans une affaire, mais être poursuivi de recel de documents administratifs, si tel est le cas. L’avocat Me Moussa Sarr vient d’ailleurs de le démontrer à suffisance : « En principe, les rapports de l’IGE sont généralement des documents secrets. Tant que ce n’est pas déclassifié et publié, personne ne doit entrer en possession de ces documents. Souvent, lorsque vous entrez en possession de documents aussi secrets, vous pouvez être poursuivis pour recel de documents administratifs, etc. » Justement, à ce propos, les personnes soupçonnées et qui seraient dans le collimateur des autorités, seraient, Nafi Ngom Keïta, Ousmane Sonko et le journaliste Pape Alé Niang ».

Ces personnes citées, même si les faits en leur possession de documents administratives et leurs divulgations ; seraient avérés, mériteraient tout le soutien du peuple sénégalais. Ensemble, debout, le peuple sénégalais devrait mener le combat. Dans cette affaire, il s’agit de la gestion du pétrole et du gaz découverts au Sénégal à être en jeu. C’est l’avenir de tout un pays, de tout un peuple, de toute une nation qui est en jeu. Pas question, de laisser une seule caste d’individus « des criminels économiques » en jouir, au détriment de tout un peuple qui ne parvient à accéder aux soins de santé les plus élémentaires, exclu du système éducatif, qui n’a pas de pain pour se nourrir et qui ne dispose pas de toit où habiter.

A vrai dire, au vu de tout cela, la saisine du Procureur de la République par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux ne saurait rassurer. Comme ballon de baudruche, elle ne saurait que faire pschitt. Dans le secret de se tiroirs, le Procureur de la République, rien ne le lui interdit, peut classer l’affaire après enquêtes, et jugé nécessaire qu’il n’y a pas lieu de faire des poursuites. Ou alors, sélectionner et ne poursuivre que les seules personnes désignées comme étant en possession de documents administratifs.

Les décisions les plus appropriées et les plus crédibles qui prouveraient la volonté ferme des autorités de faire toute la lumière sur cette affaire ne sauraient tourner qu’autour de la démission de Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignation, afin de faciliter sa mise à la disposition de la justice, la création d’une commission d’enquête indépendante constituée de membres de la mouvance au pouvoir, de l’opposition et des membres de la société civile. L’Etat du Sénégal doit avoir aussi l’obligation de mettre à la connaissance de tous les Sénégalais, les contrats passés sur le pétrole et le gaz.

Thiémokho BORE