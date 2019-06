Pollution de l’atmosphère sénégalaise : le bruit du pétrole un dernier chant du cygne vers une guerre des guéguerres ?

Confucius : « Quand l’équilibre et l’harmonie atteignent leur maximum, l’ordre règne dans le ciel est sur la terre, tous les êtres se développent »

C’est sur cette belle note du savant chinois que je commence par montrer toute ma satisfaction en ce qui concerne, la conférence de presse-explication du procureur de la République. Certains observateurs déplorent sa sortie tardive mais comme le dit l’adage mieux vaut tard que jamais. Il est mille fois préférable qu’il s’auto-saisisse que de laisser cette affaire bouillonnante du pétrole et du gaz polluer notre atmosphère sociale si paisible et si réfractaire à un malaise douteux et gênant.

Le reportage-enquête de la BBC loin d’être anodin mérite attention et éclaircissement pour plusieurs raisons. Je me réjouis de la position de transparence affichée par le Président de la République devant cette actualité brûlante de notre histoire. En effet, le premier des sénégalais se montre disposer à tirer au claire cette affaire supposée « nébuleuse ».

D’ailleurs, il y trouve tout un intérêt, le Président de la République se montre pour un prometteur infatigable de la bonne gouvernance, de la transparence et de la reddition des comptes publics depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. Ce serait donc une surprise générale, s’il se montrait réfractaire à un éclaircissement de cette actualité. Sans doute le Président sénégalais se soucie de l’histoire qu’il laissera à la postérité ou bien de l’image que l’étranger retiendra de sa gouvernance à la tête du Sénégal.

C’est pourquoi c’est vraiment salutaire lorsqu’il dit « Tout le monde sera entendu », c’est un début de « volontarisme » non-négligeable et une mise en garde pour tout homme qui tenterait de jouer avec nos ressources naturelles si précieuses aux yeux de tous les sénégalais.

C’est aussi le moment pour ceux qui alimentent le débat de rendre à jamais un service inestimable à notre pays. Je préfère de loin le bruit de la parole qu’au bruit des armes. Celui-ci détruit tout développement et enterre définitivement tout espoir démocratique. Cependant, le débat doit être orienté plus formellement qu’informellement, en d’autres termes, c’est le moment à jamais de porter les germes d’une bonne gestion de nos ressources pétrolières, gazières et minières. Tout autre comportement ne serait qu’une diversion, manque de sérieux et de légèreté impardonnable et répréhensible.

C’est une mesure de précaution pour tout le peuple sénégalais de garder sa sérénité et de dépassionner le débat. Loin de sous-estimer cette enquête de la journaliste de la BBC ; loin sans faut, mais l’expérience dans un passé récent en Lybie, au Congo, en Cote d’ivoire, en Centrafrique, en Syrie, en Iraq nous montrent à suffisance la mauvaise foi des occidentaux.

Ces derniers se plaisent à chaque fois que l’occasion se présente pour mettre le feu dans nos pays, et ironie du sort, ils reviennent par « une brèche fumiste » de la communauté internationale pour nous imposer des transitons, des négociations et des gouvernements de consensus entre les différents belligérants.

C’est très dommage que nous ne sommes pas conscients de cette donne ou de cette fourberie des occidentaux. La récente histoire de la Libye étaye bien nos craintes, soucier de bénéficier du pétrole de ce pays, Sarkozy se proclame le « bienfaiteur » des populations libyennes, il cherche dès lors des poux dans la tête du guide libyen Kadhafi, alors que ce dernier aurait financé selon certaines informations dignes de foi sa campagne électorale de 2007.

C’est dire de faire très attention à ces mains étrangères invisibles qui tentent tout pour déstabiliser l’Afrique rien que pour accaparer les ressources naturelles de celle-ci. L’histoire nous a montré que l’Afrique n’a pas été tout à fait heureux avec ces sapeurs pompiers pyromanes : d’abord avec l’esclavage, ensuite avec la colonisation et enfin aujourd’hui avec cette nouvelle forme de recolonisation plus moderne, plus « souple » et moins flagrante.

Nous restons convaincus que les ressources naturelles découvertes dans notre pays demeurent une chance d’amorcer définitivement le virage indispensable du bien-être et du mieux-être de la part de tous nos compatriotes, si et seulement si, ces ressources sont gérées de façons transparentes et équitables. Avec cette responsabilité historique, l’État épargnera à notre pays des lendemains douloureux, sombres et incertains. L’Afrique nous regarde de même que le monde entier, nous sommes face à un défi de taille et l’Histoire ne sera que ce que nous en ferons utilement et judicieusement.

Dr. El Hadji Cheikh Ibra FAYE