Nécrologie…Décès de l’ancien sénateur, Tapa Diao

Tapa Diao n’est plus. L’ancien sénateur sous le régime libéral est décédé hier mercredi suite à un malaise. L’homme était invité à une cérémonie religieuse à Kolibantang dans la région de Sédhiou. C’est de là que la faucheuse lui a rattrapé en pleine cérémonie. Ancien travailleur et syndicalisme à la SODEFIYEX, l’homme est connu pour son franc-parler et son humour dans l’expression orale. Ancien camarade et compagnon de l’ancien président Maître Abdoulaye Wade, Tapa Diao est toujours resté fidèle au PDS après son passage au Parti Socialiste. D’ailleurs à la dernière élection présidentielle, l’homme a soutenu la candidature de Madické Niang. Le Fouladou perd ainsi un digne fils, un notable, un régulateur social, toujours sur le terrain de l’harmonisation des peuples. Polygamie et père de plusieurs bouts de bois de Dieu, Tapa Diao quitte ce monde sur la pointe des pieds. A son domicile au quartier Gadapara dans la commune de Kolda, c’est la tristesse, l’émoi et la consternation.

ELHADJI MAEL COLY