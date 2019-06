Les Mareyeurs et Pêcheurs Républicains prennent fait et cause pour Aliou Sall

Dans son combat contre BBC /opposition et une certaine frange de la société civile, le Maire de Guédiawaye continue de connaître des vagues de soutiens en sa faveur. Le Mouvement National des Mareyeurs et Pêcheurs Républicains (structure reconnue dans les instances du parti présidentiel, APR) compte porter, désormais, ce combat. A en croire Serigne Ndiaye, Coordonnateur national du MNMPR : «Ceux qui s’agitent ne sont pas des hommes. Ces responsables de l’opposition qui ruminent, encore, mal leur défaite à l’issue de la dernière Présidentielle, entendent semer le bordel dans le pays .Ils pactisent avec les forces du mal à l’image de Tullow pour déstabiliser le Sénégal afin de s’emparer de nos ressources pétrolières et gazières » M. Ndiaye, de corser son argumentaire : « M. Aliou Sall est la personnification du courage, de l’audace et de l’esprit d’entreprise. A lui seul, il s’est frayé un chemin. Ce qui lui a valu le poste de Maire de la Ville de Guédiawaye. Durant les différentes consultations électorales qui se sont passées, il a étrillé l’opposition bavarde, opportuniste et en panne sèche de programmes convaincants. Les Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall sont des couards. Ils ne représentent rien. Ils sont jalousie des performances du régime en place pour tirer le Sénégal vers l’émergence», a conclu M. Ndiaye.

Ibrahima Ngom