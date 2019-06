Le mensonge à la mode, la patrie à l’abattoir

La volonté générale d’accepter les principes fondamentaux de la République doit être en chacun de nous un acte pur de l’entendement qui résonne dans le silence de nos passions guidées par la conscience. L’exécution d’un projet commun de développement économique, social et politique qui repose sur la vérité dans tous ses aspects», voilà ce que dicte notre commun vouloir de vivre ensemble.

J’emprunte ce titre du pamphlet de Boubacar Boris DIOP: » ET LES MENTEURS SE TAIRONT » pour répondre à tous ceux qui essaient de jeter le discrédit sur le régime actuel sous la houlette de son Excellence le Président Macky SALL, par des mensonges que rien n’explique autour des contrats pétroliers et gaziers. Si ce n’est la haine, la méchanceté, la rancune ou la rancœur adossés à une vengeance. Des motifs politiciens prolongés vers des privations d’élans patriotiques inspirés par une partie de l’opposition dont toute la Nation en souffre profondément : seul le pouvoir les intéresse. Des journalistes, des juristes, des hommes et femmes de la société civile, des économistes, des repris de justice, bref des politiciens sans foi ni loi obnubilés par le pouvoir tentent de mettre le Sénégal en danger en s’alliant avec des médias étrangers pour déstabiliser notre beau pays. Abdoul MBAYE, Mamadou Lamine DIALLO, Thierno Alassane SALL, Ousmane SONKO et tous ceux qui les soutiennent en pondant des contributions les plus malhonnêtes dans la presse qui déconcertent les âmes justes ne font pas honneur à la République. « La République est une affaire de conscience collective et doit englober en son sein tout le patrimoine humain ».

Ceux qui ont la conscience comme guide, je leur demande de mettre la main à la patte en soutenant son Excellence le Président SALL car l’utilité de la vie sur terre n’est pas en l’espace du temps mais à son usage par des actes de bienfaits.

Ils accusent le Président Macky SALL de tout et à la moindre occasion. Tous les moyens sont bons pour réussir leurs coups. Au lendemain de la publication du documentaire de la BBC, combien étaient-ils qui demandaient que le procureur de la république s’auto saisisse du dossier pour ouvrir une enquête afin d’éclairer les lanternes ? Ceci fait avec la manière ; par un POINT DE PRESSE où les journalistes ont posé toutes les questions qui tiennent en haleine la Nation sur toutes les zones d’ombre de la vie polique économique et sociale entretenues par les plus hostiles au régime de notre pays, les plus sceptiques reviennent pour dire que le procureur de L’APR a parlé, il a parlé tardivement, il est passé à côté, il est partisan… « Que voulons-nous vraiment ? Chasser le naturel et il revient au galop ». Le procureur de la république a instruit la Division des Investigations Criminelles (DIC) et la Section de recherches de la gendarmerie pour ouvrir une enquête, recevoir toutes personnes et toutes informations faisant objet de preuves pour que la vérité éclate. Quoi de plus juste, de plus légal, de plus normal, de plus efficace et de plus transparent ? Pourquoi vouloir toujours semer le doute dans la tête des sénégalais ? Pourquoi user de la violence sous toutes ses formes pour se faire entendre ? La violence ne règlera rien car la loi nous oblige à respecter l’ordre établi; force reste à la loi comme on dit. Que les gens arrêtent de manipuler l’opinion par des contrevérités sensationnelles. Pourquoi appeler à une manifestation alors que le procureur de la république est saisi ? Ne faudrait-il pas attendre que la vérité éclate pour faire tout ce que le droit permet?

« Les indifférents et malhonnêtes personnages ont un empressement merveilleux à être tracassiers au nom de la morale et nuisibles par zèle à la société ; on dirait que l’œuvre de Dieu les importune parce qu’ils n’en croient pas, ils croient que c’est par la ruse, le mensonge, la triche que les objectifs s’atteignent. Quand ils peuvent se prévaloir d’un prétexte, ils jouissent de leur fausse dévotion pour essayer de briser cette volonté ». Or la volonté divine est immuable, sans contentieux ni contradiction; croyons en Dieu et soyons véridiques car la vie d’ici-bas n’est pas éternelle. On a assez entendu de mensonges sur bien des dossiers et les sénégalais avertis commencent à s’en rendre compte. A force de mentir on finit par se découvrir car le mensonge a de courtes pattes comme disent les espagnols: « la mentira tiene las piernas cortas ».

C’est sur l’exacte connaissance des besoins de la population que s’articule la politique de son Excellence le président Macky SALL et avec efficacité et pertinence sans vaine et fausse parade : les contrats pétroliers et gaziers sont en bonne et due forme car le Sénégal a reçu le satisfecit de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE) dont il est membre. Au Sénégal, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas, voilà pourquoi on n’avance pas. Mais avec l’ouverture d’enquêtes, les menteurs se tairont bientôt. Ces menteurs avec leurs thuriféraires qui occupent à longueur de journée les plateaux de télés et de radios, les colonnes des journaux et la presse en ligne se terront à coup sûr grâce à l’éclatement de toute la vérité.

Comme l’occasion fait le Larron, l’opposition a brillé encore par une malhonnêteté sur les contrats pétroliers et gaziers avec ce documentaire de la BBC. Heureusement que nous avons la chance d’avoir un président serein, calme mais oh ! Combien efficace !

Il faut que l’opposition radicale prenne des habitudes conformes à ce qu’exigent l’intérêt général et non leur intérêt personnel. Qu’elle fasse des propositions qui ont une incidence sur le quotidien des sénégalais au lieu de toujours chercher à déstabiliser le pays par des déclarations irréfléchies, des propos irresponsables, des insultes, des incitations à la violence, des comparaisons sans raisons, des calomnies, des invectives pour expier la rancune et la rancœur qui se couvent en eux et l’ardeur de pratiques malsaines pour diaboliser le Président Macky SALL. Le langage argumentaire de leurs cœurs et de leurs esprits se résument à une psalmodie d’accusations non fondées sur sa famille, d’insultes pris à la dérobée pour le pousser à réagir à tout prix avec des mots qui ne collent pas du tout : « INCAPABLE », » DICTATEUR « , « IL A VENDU LE SÉNÉGAL « .

Le Président Macky SALL est phénoménal; c’est ça la vérité; on l’aime ou on ne l’aime pas. Ceux qui ont une bonne vision le savent, il est le meilleur parmi tous ceux qui aspirent diriger le Sénégal. Son discours diffère de ceux des dirigeants de l’opposition. Le Président nous montre chaque jour la voie à suivre, la posture à adopter et les responsabilités à porter en tant que citoyen. Il est humble, constant, lucide, ouvert, réceptif, courtois avant d’être visionnaire. Aidons-le dans sa mission pour que le Sénégal avance au lieu de chercher à longueur de journée à bloquer la marche du pays.

En ces découvertes de pétrole et de gaz, je souhaite voir un Sénégal qui émerge et qui s’élève au dessus de nos attentes, de voir tout jeune au labeur pour la construction d’un pays fort dans la discipline, la solidarité et la cohésion. Nous pouvons, il suffit juste de vouloir en disant NON à ceux qui nous manipulent et qui croient qu’ils sont les messies et ennemis du système qui les a pourtant nourrit et éduqué. J’ai dit.