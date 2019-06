Journée des Malades Mentaux…L’ASSAMM saisit le procureur

Journée Nationale des Malades Malades Mentaux Errants : l’ASSAMM saisit le Procureur sur les tueries de malades mentaux à Tambacounda en 2014.

Ce 17 juin 2019, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), célèbre la 7e édition de la Journée Nationale des Malades Mentaux Errants A cette occasion, son Président va saisir, ce lundi à 11 heures, le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, sur les 11 malades mentaux, sauvagement assassinés au Sénégal, dont 10 hommes à Tambacounda, entre 2014 et 2016 et une femme, à la Cité des Eaux, à Dakar, en 2018. En effet, Ansoumana DIONE va transmettre un important document au Maître des poursuites, Serigne Bassirou GUEYE qui, lors de sa conférence de presse, ce mercredi, a totalement ignoré ces actes criminels, jusqu’ici, restés impunis. Attention, note-t-il, cette affaire est beaucoup plus préoccupante que cela dite Alioune SALL, l’être humain, étant le moteur du développement.

A sa sortie, Ansoumana DIONE, rencontrera les malades mentaux errant aux alentours du Tribunal, avant de faire face à la presse, pour une importante déclaration sur cette affaire gravissime, survenue sous le règne du Président Macky SALL. Dans ledit document, le Président de l’ASSAMM fera part au Procureur de la République, son engagement à mettre à la disposition de la Division des investigations criminelles (Dic), par exemple, des preuves concrètes par rapport au commanditaire de ces scènes de barbaries, perpétrées sur un groupe de personnes très vulnérables. Pour rappel, cette présente édition est placée sous thème : « Désencombrement humain, pour un Sénégal nouveau » et le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, avait été choisi comme parrain. Mais, jusqu’ici, nous n’avons pas reçu sa réponse.

Rufisque, le 13 juin 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –