El Hadji Malick Guèye applaudit Serigne Bassirou Guèye

Le leader du mouvement «And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal» (mouvance présidentielle), El Hadji Malick Gueye a apprécié positivement la sortie, hier, du Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye au sujet de l’affaire Pétro-Tim-BBC-Aliou Sall. A en croire l’ancien député libéral : «La sortie, hier, du Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye nous rassure. Elle est marquée du sceau de la sincérité, de la compétence, de l’efficacité et du patriotisme. Voilà un illustre fils du Sénégal qui a donné des gages de sécurité à tout le peuple. Sur cette affaire qui défraie la chronique, il a laissé entendre que toutes les personnes impliquées ou supposées détenir une information pouvant servir à faire éclore la vérité sera entendu. Ce qui est convaincant à plus d’un titre. Nous lui décernons sur ce, un satisfécit », a fait savoir Milk qui, de cracher du venin sur les contempteurs d’Aliou Sall : «Comme l’a dit, récemment, quelqu’un, tous ceux qui s’agitent sont de grands profanes en la matière (pétrole et gaz). Rares sont ceux qui maîtrisent le fond du dossier pour en parler. Cette opposition veut mettre à profit ce reportage tendancieux, partiel et bidon pour atteindre le Président Macky et son régime à travers la personne d’Aliou Sall. Mais, ce sera peine perdue ! La marche qu’elle appelle demain n’a pas sa raison d’être et les citoyens sénégalais ne sont pas dupes. Qu’ils ne laissent personne perturber leur quiétude pour des intérêts crypto-personnels», argue-t-il.

Ibrahima Ngom