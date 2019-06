Un activiste de Frapp arrêté pour avoir caricaturé Macky et Aliou Sall

Hier, au moment où le Frapp/ France Dégage annonçait le dépôt d’une plainte contre Aliou Sall et Franck Timis à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), Lamine Guèye Ndiaye, membre du FRAPP, a été interpellé par la Brigade de la cybercriminalité où il a passé la nuit.

Il est reproché à l’activiste Gueye la diffusion de données informatiques (des caricatures de Aliou Sall et Macky Sall), atteinte à la réputation d’une personne physique en l’occurrence Aliou Sall et Macky Sall et échanges avec Leuz Galsen un caricaturiste recherché d’ailleurs lui aussi par la brigade de la cybercriminalité.