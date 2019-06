Le président Macky a fait deux mauvais castings après sa victoire à la Présidentielle du 24 février 2019…Le fait de supprimer la primature et ensuite le fait de changer de ministre des Finances.

Que voulait faire Macky en supprimant la primature et en changeant de ministre des Finances alors que ce dernier avait fait progresser la situation des finances depuis 2013. Nommé plusieurs fois meilleur ministres des Finances Africains, Amadou Ba est changé après la présidentielle pour le siège de ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. C’est comme si vous dites à un mécanicien de gérer votre communication avec ses outils et ses clés. Amadou Ba est un technicien des finances et non un diplomate. Certains rôles ministériels ne requièrent pas la polyvalence des ministres : Finances, Economie, Budget, Plan et Agriculture…Tous ces ministères d’ordre techniques requièrent des hommes chevronnés et expérimentés.

Amadou Ba parti, c’est un béninois qui devient meilleur ministre des Finances. « Romuald Wadagni, Ministre des Finances du Bénin, a été primé, mardi 11 juin 2019, comme le meilleur ministre des finances de l’Afrique lors de la 13ème édition de l’ « African Banker Awards » tenue en marge des assemblées générales de la Banque Africaine à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale »…

Amadou Ba parti, le Sénégal revient dans la catégorie des pays pauvres. « En effet, selon un rapport de la Banque Mondiale rendu public le 04 juin, quatre pays sont retombés dans la catégorie des pays à faible revenu (Sénégal, Tadjikistan, Yémen et Syrie). Un appauvrissement dû, soit à des conflits (Yémen, Syrie), soit à des chocs climatiques (Sénégal) qui ont bouleversé leur agriculture, ou enfin à une hausse rapide de la population (Tadjikistan).

Macky doit être content de son casting. Surtout que depuis la suppression de la primature, il n’a plus de fusible. Avec le Scandale de la BBC, c’est une cacophonie gouvernementale, un désordre dans la riposte. Et l’ancien Pm est introuvable, lui qui avait toujours été parmi les premiers défenseurs de Macky Sall…