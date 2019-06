Les Lions d’Afrique à la conquête du monde

Le groupe « The lions of Africa » du Sénégal composé de 25 artistes (danseurs, chanteurs, musiciens traditionnels, acrobates, percussionnistes, costumiers, acteurs du théâtre….) est en tournée internationale depuis le 7 juin 2019. Et ce, jusqu’au 20 août 2019. Le groupe va présenter des spectacles de fusion artistique relatifs à la diversité culturelle et dont la direction artistique est assurée par le chorégraphe Abdoulaye Dieng plus connu sous nom d’artiste Laye Ananas.

Invité par la Fédération russe, « The Lions of Africa » qui représente le Sénégal, se produira, du 7 au 13 juin 2019, à International Festival of Ethnic Cultures « Berdemick » en République de Bashkortostan, organisé par le Ministère de la Culture de la Russie. La troupe de Laye Ananas va poursuivre du 13 juin au 20 août 2019, son périple artistique en Serbie, à Moscou,en Roumanie, en Bosnie, en Hollande, en Letonie, en Grèce, à Bulgarie, en Arménie, en France et au Pérou . Le retour au Sénégal du groupe « The Lions of Africa » est prévu le 22 août 2019. « Nous proposons des spectacles bien élaborés artistiquement et aussi sur le plan des messages car les cultures doivent se rencontrer pour construire un monde de paix, de tolérance, d’acceptation et d’enrichissement mutuels entre les peuples » a confié Laye Ananas à l’aéroport international Blaise Diagne avant leur départ . Ainsi, les Lions d’Afrique vont conquérir artistiquement le monde pour partager leurs créations et échanger avec les férus de la culture africaine.

Pour rappel, Abdoulaye Dieng dit Laye Ananas dansait à 19 ans. Il a ensuite voyagé seul, en tant que danseur et instructeur freelance entre la France, l’Allemagne et la Hollande. Plus tard, il a été invité en Californie, aux États-Unis d’Amérique, où il a rencontré beaucoup d’artistes. Son concept a très vite accroché les Américains au point qu’ils l’ont surnommé « Lion of Africa » (Le Lion d’Afrique ». Il donna ce nom au grand groupe artistique qu’il crée « The Lions of Africa ». Ainsi, Laye Ananas parcourt avec le groupe, l’Afrique, l’Europe, l’Asie, l’Amérique, l’Océanie à travers des festivals et autres grands événement culturels majeurs depuis plus de 25ans où ils ont produit des centaines de spectacles aussi variés et riches.

