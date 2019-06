Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Diallo Tekki veulent traduire Macky Sall, Abdallah Boun Dionne, Aly Ngouille Ndiaye à la Haute cour et Aliou Sall à la CREI : Ces leaders réunis autour du congrès de la renaissance démocratique tenaient une conférence de presse hier.

C’est le grand déballage dans ce scandale à 10 milliards de dollars soulevé par la BBC. Abdoul Mbaye (ancien Premier ministre) et Thierno Alassane Sall (ancien ministre de l’Energie) relèvent une transaction conclue entre Timis corp et BP en avril 2017 portant paiement de 250 millions de dollars US (137 milliards de francs CFA. Ils dénoncent une +clause secrète+ qui ouvre la voie à des paiements, sur 40 ans, à d’autres entités contrôlées par des personnes autres que Frank Timis. C’est pourquoi, ils veulent traduire Macky Sall, Aly Ngouille et Mahammed Boun Abdallah Dionne devant la Haute Cour de justice pour +haute trahison.