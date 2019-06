Halima Gadji : « J’ai presque 30 ans , je n’ai jamais été mariée, je n’ai personne dans ma vie, mais »

Halima Gadji alias Marième Dial est une mère célibataire. Exploitant une autre partie de l’interview accordée à L’Obs, l’actrice a sans détour avoué ne s’être jamais mariée.

« Je n’ai jamais été dans les liens du mariage, mais j’ai une fille… Le mariage, je veux bien, mais ce n’est pas une priorité. C’est ma religion et la société qui me l’imposent. Actuellement, je n’ai personne dans ma vie. Aujourd’hui, tout ce que je veux, c’est être dans l’acting, car c’est ce qui me fait oublier cette partie sombre de ma vie. Je veux être le reflet de la société. Donnez-moi les rôles les plus pourris, je vais les interpréter », affirme-t-elle.