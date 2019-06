Suite au communiqué de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), sur le scandale survenu, le samedi dernier, à l’Hôpital Régional de Fatick, le malade mental atteint de diarrhée, avait été finalement admis aux urgences de ladite structure, le lundi 10 juin 2019, vers 23 heures. Seulement, le Médecin en question, au lieu de féliciter Ansoumana DIONE, pour son engagement auprès de cette vulnérable de notre population, l’appelle au téléphone, hier soir, pour lui manifester son mécontentement par rapport à sa sortie, ayant permis l’hospitalisation du malade mental à la Médecine interne. Pire, dans leur entretien, très tendu, le Médecin explique les raisons de son refus de recevoir le malade, sa structure n’étant pas psychiatrique, ce qui, pour Ansoumana DIONE, n’est pas fondé, puisque son protégé s’y trouve encore présentement, pour des soins. D’ailleurs, une fois stabilisé, il se rendra à Fatick, pour son transfert à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye. Toutefois, le Président de l’ASSAMM interpelle à nouveau le chef de l’Etat Macky SALL, pour la restitution de leur Siège à Kaolack, confisqué et fermé depuis 2013 par son régime, au détriment des milliers de malades mentaux errants. A cause de cet acte de folie, proposé par le Professeur psychiatre, Aida SYLLA, le Sénégal ne parvient pas, jusqu’ici, à résoudre ce phénomène social, ternissant l’image de notre pays et entravant gravement la sécurité publique. A quand ce Sénégal nouveau, prôné par le Président Macky SALL ?

Rufisque, le 12 juin 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)