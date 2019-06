Entre Abdoul Mbaye et Dionne…Qui est plus coupable ?

Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo veulent traduire Macky Sall, Aly Ngouille et Mahammed Boun Abdallah Dionne devant la Haute Cour de justice pour haute trahison dans l’affaire du pétrole. Mais ce qui est le plus cocasse dans cette affaire c’est Abdoul Mbaye qui réclame la traduction de Dionne devant la Haute Cour de Justice et il « s’oublie » lui-même. Il a contresigné le décret de Macky alors que Dionne n’a rien signé. Si quelqu’un est plus coupable que Dionne c’est bien Abdoul Mbaye. C’est comme le voleur qui crie au voleur…