« On ne peut pas commanditer un rapport et ne pas le recevoir pendant 7 ans. Ce n’est pas possible qu’un rapport reste autant de temps sans être transmis à l’ordonnateur. Tous les rapports commandités par le président de la République lui sont transmis dans les délais », déclare Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d’Etat qui a du mal à croire que le Président Macky Sall n’a pas eu connaissance des recommandations et des réserves émis dans le rapport de l’Inspection général d’Etat (IGE), sur l’attribution de concessions de pétrole à Petro-Tim.