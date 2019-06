Affaire BBC : une plainte contre Aliou Sall déposée à la CREI

Le Front Frapp France Dégage prend les devants. Ces membres ont déposé ce mercredi 12 juin, une plainte près de la Cour de répression et de l’enrichissement illicite (Crei) contre le frère du Président Sall, Aliou Sall et l’homme d’affaires Frank Timis, cités dans une affaire de corruption sur le pétrole sénégalais. Guy Marius Sagna et Cie les accusent d’avoir détourné des fonds publics et de s’être enrichi illicitement. Ils demandent de même un mandat d’arrêt contre l’homme d’affaires roumano-australien.

« Ce que nous leurs reprochons, c’est un enrichissement illicite, un abus de biens sociaux, une complicité de détournement de deniers et ressources publics, corruption, association de malfaiteurs , blanchissement de capitaux en bande organisée, faux en écriture publique, faux commis dans certains documents administratifs », déclare Guy Marius Sagna qui ajoute : « Le Frapp a demandé au Procureur d’émettre un mandat d’arrêt international contre Frank Timis afin que la lumière soit faite sur cette vaste entreprise de spoliation des ressources du peuple sénégalais ». Selon lui, « c’est le peuple sénégalais qui a besoin de ses ressources et non des malfaiteurs comme Frank Timis et Aliou Sall et autres complices ».

À l’en croire, tous les moyens possibles et imaginables doivent être utilisés contre Aliou Sall, Frank Timis et leurs complices. Sur ce, les membres du Front invitent tous les Sénégalais, « partout où ils se trouvent, partout où ils peuvent déposer une plainte, qu’ils n’ont qu’à déposer une plainte pour que la lumière soit faite ».

Par ailleurs, renseigne Pressafrik, ils appellent « les citoyens sénégalais à venir massivement à la manifestation du vendredi 14 juin à la Place de l’Obélisque pour exiger la renégociation de tous les contrats et que la lumière soit faite sur cette affaire ».