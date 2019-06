Affaire BBC : Ousmane Faye invite le CRD à savoir raison garder

Ousmane Faye tient à ce que les membres du CRD sachent raison garder. « Il ne leur sera donné aucun répit tant qu’ils continueront à vouloir tirer profit de cette sortie mensongère de BBC pour jeter le discrédit sur le Sénégal. D’ailleurs, je rappelle à Abdoul Mbaye, qu’avec son frère, ils ont eu à sortir des devises d’une valeur de 8 milliards durant la période de la dévaluation du FCFA afin que ce montant soit multiplié par deux. Et cela, entre autres crimes économiques qu’il a eu à perpétrer contre la République. Un tel homme ne mérite pas qu’on s’attarde sur lui et le fait que le chef de l’Etat ordonne une enquête judiciaire est une excellente décision que nous saluons au niveau de MWS », se félicite M. Faye. Pour lui, le dialogue national commence à porter ses fruits, et Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, et Ousmane Sonko qui avaient boycotté le lancement veulent profiter de cette affaire publiée par BBC pour se positionner par rapport au FNR. « Nous avons compris leur plan qui est de se positionner sur les Mamadou Diop Decroix, Oumar Sarr et les autres qui avaient répondu à l’appel du Président Macky Sall. Mais, ils sont déjà démasqués et comme c’est des ennemis de la république, nous ne leur laisserons aucun répit. Ils doivent comprendre que le business du pétrole relève d’une haute technicité avec une ouverture récurrente sur d’autres exploitants pour chaque étape de l’exploitation. Même BP et Cosmos seront obligés de s’en ouvrir à d’autres pour vendre des actions afin de procéder à une exploitation judicieuse de la ressource, et partout dans le monde c’est le même schéma qui est utilisé. C’est différent de la commercialisation de l’arachide qui utilise un procédé tout aussi simple qui repose sur la production et l’écoulement sur le marché », fait savoir Ousmane Faye.

Article invité