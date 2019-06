1ère édition des « AfroGourmands » : la gastronomie africaine revisitée

Hier, mardi 11 juin 2019, s’est tenu, à Dakar, la 1ère édition des « AfroGourmands » lancée par le CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) et dédiée aux professionnels et talents culinaires africains.

L’évènement a vu la participation et l’intervention exceptionnelle du chef Christian Abégan, qui a montré, lors d’une session de coaching culinaire, comment marier les produits laitiers européens avec des produits africains, et celle de Laetitia Gaborit, la plus jeune meilleure ouvrière de France Fromager (MOF) et faisant partie des quatre seules femmes MOF.

Au menu des mélanges de saveurs, renseigne le communiqué parvenu à Xibaaru, le chef Abégan (membre du jury de la célèbre émission de TV « Star Chef », auteur du livre Le Patrimoine culturel africain, et fervent promoteur de la cuisine africaine dans le monde) a proposé de mêler bissap, fonio, feuilles de patate douce, avocat au brie, à l’emmental ou au camembert, par exemple. Il poursuit son séjour à Dakar par un atelier de formation dédiée aux chefs.

La Commission Européenne et le CNIEL souhaitent ainsi valoriser les produits laitiers européens au service de la cuisine africaine et permettre la transmission du savoir et l’appropriation du concept des « AfroGourmands » auprès des professionnels.

Cette première édition unique en Afrique se poursuit à Abidjan les 17 et 18 juin, puis à Douala en juillet et Lagos en septembre.