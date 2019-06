Un Wadiste définit le MAL du Sénégal…Macky-Aliou-Aly

C’est le Wadiste Saa Kadior…Défenseur attitré de Karim Wade, Saa Kadior ne manque pas une occasion de vouer aux gémonies, le clan Macky Sall. Avec l’affaire BBC-Petro Tim, Saa Kadior refait surface et traite les racines du mal qu’il définit aux initiales de M de Macky et AL de Aliou et ALy

LES RACINES DU “ MAL “ ( M.acky – AL-iou – AL-y )

Comme le montre à suffisance leur initiale « M » comme Macky ou Marième, « AL » comme Aliou ou Aly, le MAL et les maux dont souffre ce pays depuis 2012 portent les empreintes de ces trois ou quatre mousquetaires.

Les uns liés par le sang sont appelés à vivre éternellement ensemble et se sont préparés pour garantir un futur à leur descendance, ignorant l’intérêt national et l’autre Aly « ndiouth ndiath » ou Aly magouille, l’expert en fraude électorale qui est dans tous les sales coups et que sa relation avec Macky n’est rien d’autre qu’une alliance d’intérêt et de secret bien gardé. Jamais ils ne se sépareront car Ngouile est surveillé comme du lait sur le feu parce que dépositaire de tous les secrets malsains. A la question qui lui avait été posé de changer ALY du ministère de l’intérieur sa Majesté Macky avait répondu : « doumako déf doumako déf !!! » « je ne le ferai jamais ! Certes ! Car les raisons vous les connaissez mais nous aussi nous pensons les connaitre. Aly a autant de raisons que vous pour que vous restiez au Pouvoir car le départ de Macky sera le début des cauchemars pour Aly mais malheureusement pour vous, rien ni personne n’est éternel. Partant du dossier Alcelor Mittal en passant par la fraude électorale et aujourd’hui le pétrole et le gaz, je m’étonnerai de vous voir échapper à la sentence du peuple pour ne pas dire la justice divine.

Les sénégalais sont certes réduits en de véritables bêtes de somme, soumis et emmurés dans un silence coupable, dociles comme de vrais épicuriens depuis que sa majesté Macky est arrivé au Pouvoir, mais j’ai l’intime conviction qu’ils se réveilleront, Cet état de fait qui ne s’explique pas pour un peuple qui, pour bien moins que ça nous avait habitué à se lever et dire NON. Cette nouvelle attitude des sénégalais a dopé le Président continue à foncer aveuglement allant jusqu’à mépriser ce peuple qui l’avait choisi en 2012 car la dernière élection n’en est pas une…..

Voilà que Dieu l’imprévisible, le maitre des hommes à la sentence sans appel vient de mettre à nu le scandale du siècle par la voix de la BBC, vu que les africains refusent de se départir du sein des colons alors les gens commencent à bouger bien que des sénégalais bon teint avaient dénoncé en premier cet abus de Pouvoir et ce vol sans scrupule, je veux citer le Président Abdoulaye Wade, Baba Aidara, Sonko et j’en passe.

Aliou Sall ce soi-disant journaliste sans plume ni micro, inconnu du public jusqu’en 2012 devient tout d’un coup talentueux, expert en TOUT, gardien incontrôlé de notre argent, actionnaire de la banque de Dakar, de Sahel Aviation et maintenant il boit du pétrole et respire du gaz. Malheureusement pour lui, le gaz est toxique et il vient de s’étouffer et sera inévitablement interné dans une clinique qui s’appelle « Rebeus ».

N’oublions surtout pas que l’Alfa et l’Omega dans toute cette affaire s’appelle MACKY celui à qui nous avons confié notre destin, c’est lui qui répondra à ce peuple parce que conscient de tout ce qu’il a fait. Aliou Sall n’est –il pas un prête nom ? Comme ils ont fait à Karim je les accuse et leurs demande de nous apporter les preuves de leur innocence nous sommes à la CREI.

Que Dieu est juste !!!, vous voilà aujourd’hui contraint de passer du rôle d’accusateur au lourd fardeau d’accusé au moment où vous croyiez avoir la mainmise sur ce peuple. Votre gourmandise, votre rancœur et l’injustice que vous avez fait subir à d’honnêtes citoyens se retournent vers vous et aucun sorcier ne pourra vous sauver car à force de nous faire boire l’eau souillée du Lac de Guier nous avons acquis pour de bon une immunité méritée. Cette bataille n’appartient à aucun Parti politique, ni à aucun leader, c’est le combat d’un peuple pour sauvegarder ses intérêts et garder pour ses fils leur part de l’héritage que Dieu nous a fait don. Nous avons rendez-vous avec l’histoire et encore une fois ce pays vitrine de l’Afrique doit démontrer sa maturité, sa capacité de se lever à temps et montrer au monde que ce pays est mûr.

Vos missionnaires sans arguments qui assaillissent les organes de presse, vos « chargés de mensonge » devenus ridicules à force de vouloir défendre l’indéfendable ne sauront vous laver car cette fois-ci le MAL a fini par gagner vos organes internes ALORS, SI CE N’EST TOI, C’EST DONC TON FRERE !!!

Saa kadior