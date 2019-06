Sonko auditionné par le FBI : « une affabulation », selon Assane Sène

Dans la presse de la semaine dernière, le leader de Pastef Ousmane Sonko a révélé avoir été entendu par le FBI en 2017 dans le cadre des contrats pétroliers. Selon Assane Sène, Coordonnateur de « Emergence Askane-wi », cela relève d’une affabulation et une déformation de la réalité de la part de l’ancien candidat à la Présidentielle pour satisfaire son égo surdimensionné et tenter de manipuler les sénégalais.

« D’abord, il faut faire comprendre à Ousmane Sonko qui semble l’ignorer, qu’il n’y a pas de juge au FBI, mais des policiers. Et ce que les sénégalais aussi doivent savoir c’est que le FBI était dans notre pays pour une affaire relative aux enquêtes ouvertes aux Etats-Unis contre l’ancien Président gambien Yaya Jammeh. C’est Sonko de sa propre initiative qui a cherché à rencontrer les agents du FBI. Ceux-ci l’ont écouté quelques minutes avant de lui dire : «Thank you and bye-bye Sir » a rectifié Sène. Et de dire par la suite que Sonko, est à l’image de ces leaders de l’opposition qui sont prêts à calomnier et salir l’image de leur propre pays pour atteindre leurs objectifs politiques personnels. « Ce que les électeurs ne leur ont pas donné, le pouvoir, ils pensent l’obtenir par l’insurrection à travers la calomnie, la manipulation et la fausse dénonciation. Qu’ils sachent tous qu’ils nous trouveront devant eux chaque fois que de besoin pour faire face et rétablir la vérité des faits », conclura t-il selon Dakaractu.