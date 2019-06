Révélation dans l’affaire du viol…«Neymar est un drogué»

Dans des messages envoyés à son premier avocat peu après les faits, Najila Trindade, qui accusé Neymar de l’avoir violée, dresse un tableau très sombre de l’attaquant brésilien.

Les révélations se poursuivent autour de l’affaire Neymar. Dimanche, ce sont des échanges entre Najila Trindade, la jeune brésilienne qui accuse Neymar de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel parisien, le 15 mai dernier, et son ancien avocat qui ont été dévoilés par la chaîne de télévision Record TV.

« Je pensais que je ne reviendrai pas vivante au Brésil. Je voulais le dénoncer à Paris, mais j’avais peur. J’étais seule et il est fou », lui assure-t-elle notamment, ajoutant: « Il m’a frappé et a même pris des photos de mes fesses battues. Ça doit être pour se vanter auprès de ses amis. » Et la jeune Brésilienne de dresser un terrible portrait de l’attaquant parisien. « Il m’a battu et m’a violée, il était saoul et drogué. Il le dit lui-même dans les messages, c’est un toxicomane, violent. Il devrait être emprisonné ou interné, il n’a pas sa place dans la société », assène-t-elle à son sujet.

La vidéo aurait été volée

Des propos forts qui n’ont pas empêché son ancien conseil de se retirer du dossier, troublé par les contradictions de la plaignante. Et à en croire le portail brésilien d’information G1, il pourrait en être de même de maître Danilo Garcia de Andrade, son nouvel avocat, qui aurait lui aussi des doutes quant à la version de l’histoire de sa cliente.

L’avocat est notamment dans l’attente de preuves supplémentaires. Preuves qui tiendraient notamment dans une vidéo de sept minutes filmée le lendemain par la Brésilienne et dont une séquence d’une minute a fuité la semaine dernière. Et alors que la jeune mannequin a assuré aux enquêteurs qui l’ont interrogée, vendredi, que cette vidéo contient des éléments irréfutables, la tablette sur laquelle ont été enregistrées ces images aurait été volée à son domicile. Pourtant, les responsables de la copropriété où elle habite ont démenti toute effraction. De quoi semer le doute dans l’esprit de son conseil. Najila Trindade a toutefois également assuré détenir d’autres preuves dans un coffre.