Oumar Guèye sur le contrat avec Timis : « L’Etat n’a perdu aucun franc »

Le ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, a fait savoir qu’il n’y a que de la transparence dans la gestion du dossier du pétrole et du gaz au Sénégal.

« L’Etat du Sénégal n’a perdu aucun franc Cfa dans cette opération qui est la plus transparente possible. Souvenons-nous que le président Macky Sall, de manière volontaire, a fait que le Sénégal soit membre de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (Itie) qui est un organisme international qui s’occupe de tout ce qui est transparence des industries extractives. Il a donné un satisfecit au Sénégal, a-t-il dit avant d’ajouter : « Le Président Macky Sall a mis en place le Cos-Petro-Gaz, qui est un instrument de gestion transparente des ressources qui ne sont pas encore exploitées, et qui ne le seront qu’en 2022. Il a même pris l’initiative, récemment, de l’élargir aussi bien à l’opposition et à la société civile». Le ministre Oumar Guèye lance, sur iRadio, reprise par Seneweb, un appel d’apaisement pour qu’on s’oriente vers le développement du pays.

Vers l’épanouissement des populations, pour qu’on fasse en sorte que le Sénégal, par rapport à ce qu’il représente à travers le monde et qui est cité comme exemple dans le pays, qu’on continue à travailler dans le renforcement de l’image de ce Sénégal.