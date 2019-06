Nouvel incident pour Cuba Gooding Jr., qui est visé par une plainte pour attouchements sexuels. Une enquête a été ouverte par la police de New York après qu’une femme a dénoncé son comportement lors d’une soirée.

Cuba Gooding Jr. s’attire de nouveaux ennuis. Selon les informations rapportées par «Page Six», une enquête a été ouverte par la police de New York après qu’une femme de 30 ans a accusé l’acteur de 51 ans d’attouchements inappropriés. Les faits se seraient déroulés dimanche soir (9 juin 2019) dans un club de Manhattan. La jeune femme affirme avoir rencontré le comédien lors d’une soirée au Magic Hour Rooftop Bar and Lounge, dans le quartier de Midtown, et débuté une conversation avec lui. Quelques instants plus tard, une dispute a éclaté entre eux. L’accusatrice assure que Cuba Gooding Jr., qui était «complètement ivre», l’a «attrapée par la poitrine». L’incident aurait nécessité l’intervention d’une équipe de sécurité.

Recherché par la police

Peu après cette altercation, le comédien aurait précipitamment quitté les lieux, comme le montreraient des images de vidéosurveillance. La femme a quant à elle décidé d’appeler la police pour reporter les faits. Les autorités cherchent depuis à entrer en contact avec Cuba Gooding Jr. pour l’interroger.

Connu du grand public pour avoir joué dans le film du regretté John Singleton «Boyz n the Hood» et dans «Jerry Maguire», dernier film pour lequel il avait reçu en 1997 l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Cuba Gooding Jr. s’est également fait remarquer ces dernières années dans les séries de Ryan Murphy, «American Horror Story» mais aussi «American Crime Story», dans lequel il a entre autres interprété le rôle du footballeur déchu O.J. Simpson. Ce n’est pas la première fois qu’il fait parler de lui dans la colonne des faits divers. En 2012, il avait été accusé de coups et blessure à l’encontre d’une serveuse travaillant dans un bar de La Nouvelle-Orléans.