Kolda : 30 pairs éducateurs a l’école de la santé de la reproduction

Une trentaine de jeunes pairs éducateurs ont reçu un renforcement de capacité sur des modules en santé de la reproduction. L’objectif est d’assurer un changement de comportement intergénérationnel positif. A ces adolescentes et adolescents il est souvent constatés des cas négatifs en termes de santé sexuelle et reproductive. Suffisant pour que l’UNFPA accompagne le CCA de Kolda dans cette initiative qui participe à protéger la jeunesse et lui assurer un espace de vie responsable au profit de la société. Pendant trois jours, CRS pairs éducateurs sont allés à l’école de la santé de la reproduction avec l’analyse de différents concepts et attitudes positives à adopter. Ces derniers servent de relais sur le terrain de la vie au grand bonheur des populations. Par ailleurs, le CCA de Kolda enregistre des points positifs dans le nutritionnel. Ses membres accompagnent et assistent les couches vulnérables dans l’allaitement et l’alimentation des enfants. Un partenariat avec le PINKK a donné des résultats escomptes dans centaines parties du fouladou.

ELHADJI MAEL COLY