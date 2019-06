Erreurs sur les épreuves de Maths du Concours général : Socé Ndiaye sceptique

L’Office du Bac n’a pas encore tranché sur la polémique qui entoure les épreuves de mathématiques du Concours général. D’après Socé Ndiaye, Directeur de cette structure, rien n’indique que les épreuves comportent des manquements.

A l’en croire, ce sont des questions qui doivent être traitées entre ceux qui sont intéressés et qui sont habilités techniquement à le faire. ‘’Cette question, nous en discutons avec les gens qui sont habilités par la loi à proposer des contenus. Des gens, de par leurs compétences, peuvent se prononcer sur le contenu et tout ce que nous faisons présentement est en conformité avec les conclusions tirées de ces rencontres. On est à l’écoute de ces structures et tant qu’une structure habilité ne nous dit pas que n’est pas bon, on considérera que c’est bon’’, a dit M. Ndiaye selon Seneweb.