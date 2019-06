Boy Djinné déballe : « Les policiers ont pris mon argent »

Accusé de vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme, Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djiné’’ a soldé ses comptes, à la barre de la Chambre criminelle de Dakar.

« Il y avait un règlement de comptes entre les policiers et moi. Ils ont pris mon argent et c’est pour cela qu’ils veulent m’enfoncer », a révélé Baye Modou à la barre. Poursuivant sa narration, il ajoute qu’il n’est jamais allé chez un Chinois pour voler. « D’ailleurs, je ne connais même pas la maison dont on parle. Et au moment des faits, ma voiture n’était pas sur les lieux. Elle était chez le mécanicien. Moi, je ne ferai jamais ça. Il y a des gens qui font tout pour me détruire ». « Et pourquoi on parle toujours de l’affaire Boy Djiné ? Et c’est qui Boy Djiné ?, s’interroge-t-il. Et d’enchaîner : « Nous sommes nombreux. Je ne suis pas le seul et je fais partie de ceux qui ont moins d’accusations. »