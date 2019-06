Affaire BBC-Aliou Sall : faut-il donner du crédit aux déclarations de TAS ?

Thierno Alassane Sall qui est, aujourd’hui, l’un des opposants les plus radicaux face au régime marron-beige est loin d’être un modèle à présenter à la jeunesse du Sénégal. TAS, comme on le surnomme, est si versatile. Telle une girouette, il est capable de changer d’avis selon ses propres inventions et innovations. Invité en 2016 de la célèbre émission «Le Point» sur la RTS, l’ancien Ministre de l’Energie avait soutenu que les contrats au sujet de la prospection et de l’exploitation des blocs pétroliers et gaziers ne souffrent d’aucun manquement. Aujourd’hui, il se dédit en voulant jeter l’opprobre sur ses frères d’infortune.

Ibrahima Ngom