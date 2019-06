Affaire BBC-Aliou Sall : « A qui profitent ces graves accusations ? »

Depuis le début du 20eme siècle à nos jours, le pétrole matière hautement stratégique est source de tensions et fréquemment associé aux affrontements internationaux les plus dévastateurs pour les pays producteurs. Les républicains de la Diaspora vivants dans un bon nombre de pays producteurs de pétrole, sont témoins des effets néfastes de tels affrontements : des régimes fragilisés pour ne pas dire tombés, des pays à feu et à sang, des populations violentées et appauvries entre autres malheurs.

Aussi les républicains de la Diaspora sont conscients de la gravité des accusations non fondées de la BBC. Et comme dans un procès pour meurtre, la première question qu’on se pose est : à qui profite le crime ? Dans cette affaire qui vise à déstabiliser le régime, pour des intérêts personnels d’un groupuscule en complicité avec de puissants lobbies extérieurs, les sénégalais doivent se poser une autre question : à qui profitent ces accusations extrêmement graves ?

Citoyens sénégalais à part entière par conséquent concernés autant que tout sénégalais, les républicains de la Diaspora apportent leur soutien total au Président Macky SALL et son gouvernement. Et ils restent disponibles pour la défense des Institutions républicaines du Sénégal.

Dakar le 10/06/2019

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora

Délégué Régional de la Diaspora.