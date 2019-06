Depuis plusieurs mois, Robert de Niro et Grace Hightower sont engagés dans une procédure de divorce et se livrent une guerre sans merci. Après s’être écharpés au sujet de la garde de leurs enfants, c’est désormais autour de la fortune de l’acteur que le débat fait rage.

En novembre 2018, Robert de Niro et Grace Hightower décidaient de se séparer après 21 ans de mariage et une trentaine d’années de vie commune. Une rupture douloureuse qui était talonnée par une procédure de divorce. Depuis, les ex époux se sont lancés dans une véritable bataille judiciaire. La première question fut autour de la garde des enfants, eux qui sont parents d’Eliott (20 ans) et Helen (7 ans). Un sujet primordial qui n’a pas manqué de causer de vives tensions.

Une éventuelle réconciliation est loin d’être au goût du jour étant donné qu’un nouveau conflit vient d’apparaître. Jeudi 6 juin dernier, Grace Hightower a demandé auprès de la Cour suprême de Manhattan de percevoir la moitié de la fortune de Robert de Niro, estimée à 500 millions de dollars. Ainsi, l’ex femme de l’acteur réclame bien plus que ce que l’accord prénuptial signé en 2004 indique, à savoir un appartement d’une valeur de 6 millions de dollars, 500 000 dollars en espèces et 1,5 million de pension alimentaire annuelle.

Le divorce tourne au vinaigre

Cette dernière affirme toutefois que Robert de Niro, un oscarisé âgé de 75 ans, a camouflé l’étendue de sa fortune durant leur mariage. Elle soutient donc avoir le droit à une part sur ses revenus depuis 2004. « Depuis 2004, de Niro a généré 300 millions de dollars via 35 entreprises et 38 films » assure Allan Mantel, l’avocat de Grace Hightower pendant le procès. Par ailleurs, elle voudrait toucher 50% de ses revenus qu’il a gagné avec sa part dans le restaurant Tribeca Grill, le Greenwich Hotel et Canal Productions. Ainsi, « son revenu total est supérieur à 500 millions de dollars » a estimé l’avocat.

Une contre-attaque brutale pour Robert de Niro. Son avocate, Caroline Krauss-Browne, a affirmé que Grace Hightower essayait d’obtenir le plus d’argent possible de l’acteur de Taxi Driver. « Elle cherche essentiellement chaque morceau de papier, des reçus de De Niro pour les repas sur les plateaux de tournage, la garde-robe, les relevés de paie de chaque employé du Nobu, les frais de carte de crédit. Tout cela remonte à 15 ans. » Robert de Niro et Grace Hightower se sont mariés en 1997 avant de divorcer en 1999. Après une première séparation houleuse, ils créaient la surprise en se remettant ensemble pour ensuite se remarier en 2004. Leur union aura encore une fois échoué…