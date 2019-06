La Plateforme « Oeuvre Pour le Succès » déplore la chasse à l’homme dont fait l’objet Aliou Sall sciemment accusé, calomnié et outragé sans preuves matérielles, juste un reportage qui n’a fourni aucun détail nouveau sur cette affaire.

Réunies ce dimanche à Hamo 6, les populations de la ville de Guediawaye se sont engagées à travers la plateforme, à soutenir leur maire face à ses détracteurs en service commandé.

Cette affaire de reportage est ni plus ni moins l’oeuvre d’une antenne illégale de service secret étranger qui a opéré sous le couvert de la BBC qui constitue ici une pièce dans le puzzle. Rien à voir avec le camp politique adverse.

L’étape suivante va consister à user des services de professionnels en piraterie et hakers pour fabriquer et monter des fichiers dans le but de se rendre crédible. C’est en effet le procédé standard.

Cette découverte de pétrole et de gaz en off-shore profond est le motif de la présence effective et clandestine d’antennes illégales opérationnelles en connivence avec les grandes chaînes de télévision étrangères. Elles se partagent des infos et se retrouvent en cas d’exécution de plan de liquidation au profit d’un client.

Par conséquent, Aliou Sall n’est pas ici le cible principal à abattre par le client qui est derrière ce schéma caractérisé de légèreté professionnel et déontologique.

Le cible est le Président Macky Sall à qui, nous conseillons d’urgence, de prendre en charge les questions relatives aux renseignements, à la sécurisation du réseau informatique et de la communication.

Le Président de la Plateforme « Œuvre Pour le Succès »