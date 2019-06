PÉTROLE ET GAZ : Un combat peut en cacher un autre…Par VICTOR SADIO DIOUF de la Force de lutte des étudiants de l’opposition (Fleo)

Au Sénégal : Et on voit partout des complots ourdis par les occidentaux pour déstabiliser notre beau pays et profiter de son pétrole et de son gaz (Dixit Seydi Gassama).

Une vérité qui doit être prise au sérieux quelques soient nos positions politiques.

Oui à la justice et à la manifestation de la vérité. Mais nous jeunes patriotes, nous n’accepterons pas l’ingérence et aux manipulations des occidentaux dans les affaires notre nation.

Il est clair qu’une enquête impartiale sur l’affaire Petrotim doit être ouverte afin que la lumière soit faite.

Par contre, nous ne devons pas accepter, en tant que patriotes que BBC en complicité avec les maudits multinationales d’en déterminer notre politique intérieure. Son reportage de 11 minutes comporte beaucoup de non-dits, et ressemble à une tentative de manipulation.

Parce que, je n’ai pas vu dans le reportage, ni entendu la version de l’accusé Aliou Sall dans le reportage. On peut en déduire c’est fait à charge. La BBC fera toujours l’affaire de BP et des intérêts stratégiques de la grande Bretagne.

Chers compatriotes, le Sénégal n’est pas le Tchad, ni le Nigeria. Ces derniers ont payé le prix de l’ingérence occidentale. Méfiez-vous chers compatriotes et disons non à l’ingérence étrangère.

On sait ce qu’on appelle le crime organisé !

Que les médias occidentaux manipulateurs nous foutent la paix.

VICTOR SADIO DIOUF