Affaire BBC…La diaspora Républicaine crie à la manipulation

Communiqué de Presse du Réseau de la Diaspora Républicaine (RDR)

Suite à la diffusion, le 3 juin 2019, par la chaine de télévision BBC dans son magazine Panorama d’un reportage intitulé : « Sénégal : Scandale à 10 milliards de dollars », le Réseau de la Diaspora Républicaine voudrait marquer son soutien sans réserve au gouvernement.

Le Réseau condamne avec la plus forte énergie cette curieuse et honteuse tentative de jeter le discrédit sur la gouvernance des ressources pétrolières du Sénégal et de porter ainsi gravement atteinte à la réputation de notre pays.

Le réseau félicite le gouvernement après sa déclaration contenue dans son mémorandum du 4 juin 2019 qui, non seulement éclaire la lanterne des sénégalais, mais aussi rappelle tous les mécanismes juridiques mis en place par le Président Macky Sall et son gouvernement afin d’assurer une gestion sécurisée, équitable et transparente de nos avoirs pétroliers et gaziers ainsi que leurs produits.

Le réseau invite l’ensemble des sénégalais, y compris ceux de la diaspora, à se mobiliser autour de l’intérêt national pour faire face à cette machination qui ne dit pas son nom et à soutenir le processus de gestion du pétrole et du gaz prôné par le Président de la République.

Le réseau de la Diaspora renouvelle son engagement et sa détermination à soutenir le camarade Aliou SALL injustement cité dans cette cabale fomentée, du moins renforcée, par l’opposition et ses complices.

Enfin, le Réseau de la Diaspora Républicaine croit fermement à la présomption d’innocence de Monsieur Aliou SALL et s’oppose catégoriquement à toute éventuelle démission, surtout au moment où ce dernier exécute un travail remarquable à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Réseau de la Diaspora Républicaine (RDR)