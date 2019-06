Uvda, une émission d’investigations de la télévision israélienne Channel 12, livre les secrets de l’entreprise de renseignement privée Black Cube, impliquée ces dernières années dans des opérations souvent à la limite du légal et de l’éthique. Au Congo, affirme l’émission, les agents de Black Cube ont franchi toutes les limites.

Nous sommes fin 2015. L’opération Coltan est lancée par Black Cube ; un des plus importants projets menés par cette entreprise de renseignement privée dont la majorité des employés sont des anciens des services secrets israéliens. Le Mossad, le Shin Bet et aussi 8.200, l’unité de cybersécurité de l’armée israélienne.

Son directeur Dan Zorella rencontre le président congolais Joseph Kabila. Des entretiens qui selon l’émission Uvda vont devenir de plus en plus réguliers. Sous couvert d’anonymat un ancien employé de Black Cube explique : « Kabila voulait tout savoir ce qui se passait lors des réunions de l’opposition. Qui participe et qui s’attaque au président. Il voulait savoir s’il y a des proches qui le trahissent. Qui étaient les traîtres. Et il y avait des traîtres. »

Toujours selon Uvda, une dizaine d’agents de Black Cube font d’un étage d’un grand hôtel de Kinshasa le quartier général d’un service de renseignement officieux.

En 2016, fait remarquer l’émission d’investigations, 17 opposants au régime congolais sont tués par balle lors de manifestations. Parallèlement une agente de Black Cube tente d’enquêter, mais sans succès semble-t-il sur les relations entre Kabila et l’homme d’affaires israélien Dan Gertler.

Black Cube ne réagit pas sur l’affaire congolaise, mais l’entreprise qui possède des bureaux à Londres a porté plainte en diffamation devant un tribunal britannique contre l’émission Uvda et la journaliste Ilana Dayan, et exige 15 millions de livres sterling de dommages et intérêts.