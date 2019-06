Le régime de Macky organise la riposte. Le frère du président Macky Sall a été mis en cause dans une enquête de la BBC dans le cadre de l’attribution de deux gisements pétroliers à British Petroleum (BP). Après le mémorandum lu par le porte-parole du gouvernement, Madame Ndèye Tické Ndiaye Diop, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Macky Sall ne s’arrête pas là et envoie des communicants au front pour convaincre les sénégalais. C’est ainsi qu’une rencontre sera animée par le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, le journaliste et ancien ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, l’avocat de l’État Me Ousmane Sèye, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et le coordonnateur du Cos-Pretrogaz, Mamadou Fall Kane. Cette rencontre est organisée après l’enquête publiée par la BBC, révélant un scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, dont le frère du président, Aliou Sall, serait l’acteur principal.