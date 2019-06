Le CEM de Tomboronkoto a abrité ce samedi 8 juin 2019 une séance de restitution du projet Regards croisés sur l’Alimentation », mis en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée entre le conseil départemental de Kédougou et le conseil général de l’Isère.

Ce samedi 8 juin 2019, cette journée de restitution a mobilisé les élèves, l’équipe pédagogique, les parents d’élèves, Inspecteur Bakary Cissokho, représentant de l’Inspecteur d’Académie de Kédougou et de l’Inspecteur Ibrahima Cissokho, chef du district Bandé-Niokolo par ailleurs représentant de l’Inspecteur de l’Education et de la Formation de Kédougou.

Il faut y ajouter M Amadou Diouldé Diallo, animateur à KEOH, M Tombon Camara, conseiller départemental, chargé de la coopération, M Maroufou Touré, conseiller départemental, Mme Chloé Richard, représentante du conseil départemental de l’Isère, M Thierno Cissokho, Secrétaire général du Conseil Départemental de Kédougou entre autres.

« A travers la coopération décentralisée entre le Département de Kédougou et le Département de l’Isère, l’association Tétraktys cherche à mettre en relation des collégiens des deux territoires dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale afin de déconstruire leurs préjugés et leurs représentations et à les amener à se questionner ensemble sur de grands enjeux de société. Cette deuxième année du projet regards croisés sur l’Alimentation a concerné 30 élèves du collège de Tomboronkoto et 30 autres du collège Raymond Guelen de Pont en Royans » a confié M Tombon Camara, le chargé de la coopération.

Grâce à l’accompagnement technique de KEOH, les élèves ont été encadrés sur plusieurs modules

« Nos élèves ont bénéficié de sessions de renforcement de capacités sur les techniques d’interviews, la réalisation de films documentaires et la rédaction d’articles sur l’alimentation d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain. Ils ont acquis d’autres compétences en apprenant à collaborer, à travailler ensemble en équipe. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce projet qui a eu une plus-value dans le collège » a témoigné M Sory Cissé, Principal du CEM de Tomboronkoto.

M Amadou Diouldé Diallo, animateur par ailleurs point focal du projet à KEOH a transmis les mots de remerciements de M Dialiba Tandian, Manager Principal de KEOH pour la confiance placé sur ladite structure pour assurer les différentes séances d’animation. Il a par ailleurs réitéré, l’engagement de KEOH à continuer à œuvrer pour la bonne poursuite des activités pour la troisième et dernière année du projet.

Les élèves bénéficiaires de ce projet ont mis à profit cette journée pour présenter au public leurs différentes réalisations. Il s’agit notamment du journal « Sous le jujubier » et du journal télévisé Niokolo Tv sur le thème de l’alimentation.

Satisfait de cette belle prouesse des élèves, Inspecteur Bakary Cissokho, le représentant de l’Inspecteur d’Académie de Kédougou a remercié tous les acteurs qui gravitent autour de cet important projet.

« En matière d’alimentation, à Kédougou, nous avons beaucoup de choses à proposer. C’est un appel aux enseignants d’éveiller l’esprit critique chez les élèves. Nous ne pouvons plus enseigner les élèves comme nous avions l’habitude de le faire. Il s’agit maintenant d’amener les élèves à réfléchir sur tout ce qui les entoure, sur tout ce qu’ils font. Je profite de l’occasion pour remercier vivement le conseil départemental, KEOH, Tétraktys, le conseil départemental de l’Isère. Il faut tout faire pour pérenniser ce projet. C’est un projet important. Nous pourrons essayer de l’implémenter dans d’autres CEM, d’autres lycées et même dans des écoles élémentaires »

Il faut dire que la troisième et dernière année du projet regards croisés sur l’alimentation concernera l’année prochaine le collège de Dimboli et le collège René Cassin de Villefontaine.

Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn