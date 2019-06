Ibrahima Sané : « Dans son intérêt, Aliou Sall doit démissionner »

Ibrahima Sané était l’invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iradio. L’ancien journaliste de la BBC a livré ses impressions sur le scandale révélé par la chaîne britannique qui impliquerait Aliou Sall. Pour lui, Le frère du président doit « démissionner pour son propre intérêt ».

« Ce n’est pas bien qu’il reste à la tête de la CDC », selon Ibrahima Sané qui reste convaincu que si Aliou Sall reste à son poste, il fait du tort à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) et à son frère, le président Macky Sall.

« A mon avis, dans son intérêt, il doit démissionner. Parce que (…) quand Aliou Sall se défend et que cela se mêle à la CDC, ce n’est pas bien pour l’institution. Ce n’est pas bien, tant qu’il n’est pas claire que Aliou Sall n’a rien fait. Et c’est l’image de Aliou Sall qui porte, pour l’instant, au Sénégal. On conclut, très vite la présomption d’innocence (…) Il n’a pas encore été jugé, mais bien sûr, les gens l’ont déjà jugé et nous sommes au Sénégal et malheureusement cet image lui collera », a regretté l’ancien journaliste de BBC.

Toutefois, il ne croit pas que le président Macky Sall doit limoger son frère parce que, considère-t-il que la volonté de laver son honneur doit primer sur les considérations administratives et autres.

Senego