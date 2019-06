Enquête de la BBC : une saisine des juridictions internationales réclamée

La sortie de Thierno Alassane SALL (TAS) est très engagée; mais elle semble présenter une faiblesse dans la méthodologie. Mr TAS nous dit qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien des services concernés pour appuyer sa position contre l’octroi de la licence à Frank Timis. Il aurait recouru à ses propres sources. Pour ceux qui connaissent les puissants leviers d’investigation étatiques qui doivent être mobilisés pour crédibiliser les informations qui doivent engager la république; cette démarche crée le doute sur la qualité de son argumentaire. Les insinuations sur l’alerte de fonctionnaires qui auraient refusé d’enregistrer un décret n’est qu’une spéculation très légère. La numérotation est du ressort d’un agent du courrier qui n’a aucun pouvoir pour refuser un enregistrement. Nous croyons à sa bonne foi; il est peut-être victime des intoxications qui ont nourri les affabulations des premières heures de la seconde alternance. Qui ne se rappelle des tapis, voitures ou 4000 milliards supposés volés entre autres.

L’absence de prise de connaissance des documents dont il a droit en sa qualité de Ministre prouve qu’il y a une partie de l’historique, des d’aspects déterminants du processus et du contexte qui l’échappent. Faudrait-il le rappeler ? en 2000, l’état était préoccupé par la volonté de promouvoir l’engagement des investisseurs du secteur minier international au sénégal. À cette période les majors préféraient ériger des barrières à l’entrée, à travers le paiement de bonus, aux autorités de pays déjà producteurs d’hydrocarbures où l’exploration d’autres blocs était plus prometteuse. La gestion du risque y était idéal pour un secteur où les investissements sont très lourds.

Il faut saluer les efforts de promotion de Petrosen pour réussir l’attractivité de notre cadastre minier. Ce sont les initiatives et la persévérance du régime libéral qui ont fini par renforcer une concurrence des acteurs et multiplier les manifestations d’intérêts des acteurs. Sous notre magistère les indépendants qui ont bénéficié de convention et de permis d’exploration-exploitation ont du mérite. C’est après que les majors, habitués aux conforts du monopole ont été obligés de s’intéresser sérieusement au potentiel minier de notre pays.

Enfin, la justesse de nos choix était confortée par l’absence de tout soupçon de délit d’initié contrairement au Président Macky Sall, géologue, ancien directeur des données à Petrosen avant de devenir le directeur. Aussi, l’implication de son frère Aliou Sall constitue un conflit d’intérêts manifeste qui n’était pas à l’ordre du jour quand nous étions aux affaires.

L’opinion est convaincue que le ME Karim WADE n’a pas produit de rapport de présentation faute d’avoir obtenu la preuve de la capacité technique et financière de Petro-Tim. Ces relations tendues médiatisées avec Mr Timis sont un secret de polichinelle. Mieux, il n’y a pas eu de publication d’un décret d’approbation portant la signature du Président WADE au journal officiel. Tout autre accusation n’est que spéculation pour gérer un positionnement politique sur une affaire que nous avons pris en charge par une communication publique et une mobilisation de nos responsables, militants, souteneurs face à la répression du régime marron.

Dans le débat public, les intervenants sont unanimes à expliquer que les deux (02) seuls décrets d’approbation des concessions de Kayar offshore et St Louis offshore sont signés par le Président Macky Sall avec un rapport de présentation fantaisiste de l’ancien Ministre des mines Aly Ngouye N’diaye. Par ailleurs, les compatriotes exigent la déclassification du rapport de l’IGE qui avait recommandé de ne pas attribuer à Frank Timis ladite concession. Tous les observateurs ont constaté que le Président Sall a ignoré complètement le dossier en cours et s’est précipité à octroyer les licences à une société dont l’absence de capacité technique et financière est connue par tous. Nous ne sommes pas amnésiques: qu’en est-il du rapport de l’OFNAC sur l’affaire Pétro-Tim ? Dans quelles conditions Nafi Ngom Keita et 5 enquêteurs ont été limogés ? 3 ans après que devient le suivi de l’enquête?

Ce géologue qualifié par son parcours précité était le moins indiqué pour faire des erreurs d’appréciation sur le dossier.

En conclusion, il est urgent de mobiliser les citoyens pour asseoir un rapport de force capable d’exiger que la justice soit rendue et le droit à la propriété du peuple rétabli. Nous exigeons la saisine des organes,institutions, juridictions et mécanismes internationaux compétents en matière de corruption et de transparence. Les magistrats sénégalais ont prouvé leur limite dans les nombreux scandales sous le magistère de du Président Macky Sall. Les magistrats continuent de dénoncer l’immixtion du pouvoir dans la justice. Le peuple souverain attend toujours de sa justice des gages de confiance.

Ce dossier et les ressources en jeu sont d’une importance capitale pour l’avenir du peuple et les droits des générations futures. Dès lors, aucune compromission n’est recevable. Notre responsabilité historique nous engage à libérer le peuple et restaurer l’espoir dans une Afrique où de nouvelles tendances de régression démocratique sont soutenues par des lobbies político-affairistes. Seule la lutte libère les peuples. Il nous suffit juste d’entretenir la sensibilisation, d’impulser les initiatives et d’encadrer la mobilisation des forces vives au Sénégal et à l’extérieur.

Enfin, nous invitons les compatriotes à apprécier l’idée de lancer l’opération « GOKHY » par des comités d’initiatives pour la défense des ressources du Sénégal. Toutes les organisations politiques ou de la société civile, les leaders, les avocats d’affaires et les citoyens engagés peuvent animer la sensibilisation et mettre en œuvre un plan d’action national et international.