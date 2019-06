Documentaire de la BBC : « La journaliste a commis une faute professionnelle »

Le « Jury du Dimanche » a reçu, ce dimanche, Ibrahima Sané, ancien de BBC et membre du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Il a été interpellé sur les révélations de BBC concernant le scandale 10 millions de dollars dont Aliou Sall serait impliqué.

« Dans son conducteur, il n’y a eu que des thèses. Il n’y a pas d’antithèse. Nulle part elle ne dit : ‘nous avons tenté d’avoir Aliou Sall’. Face à la caméra, je n’ai vu nulle part où elle annonce qu’elle a tenté de joindre quelqu’un qui apporte une antithèse. Elle aurait dû le dire dans le documentaire« , a déclaré l’ancien journaliste à la BBC.

Pour Ibrahima Sané, la journaliste de la BBC qui a réalisé l’enquête portant sur le scandale de l’exploitation du pétrole et du gaz « a commis une faute professionnelle. »

S’interrogeant sur l’inaccessibilité supposée de BP au Sénégal, il déclare : « comment, pendant un an elle a mené son enquête et n’a pu prendre rendez-vous avec le patron de BP? A supposer qu’elle n’ait pas obtenu ce rendez-vous, mais qu’elle le dise dans le documentaire (…) C’est-à-dire qu’on a le sentiment que la religion de la journaliste est faite et qu’elle va chercher la confirmation de ses convictions. Elle est allée démontrer une chose dont elle est convaincue et c’est cela le problème. »

Alors que pour l’ancien directeur de radio Sénégal, « ce n’est pas au journaliste de tirer des conclusions. » Avant d’ajouter que « j’ai du mal à croire que même le bureau national de BP a refusé de lui donner une interview. »

« On ne sait pas la vérité dans cette affaire. Or, on aurait pu savoir la vérité s’il y avait une confrontation directe de ces choses-là« , martèle Ibrahima Sané sur les ondes de la iradio reprise par Senego.