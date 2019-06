Dans une contribution rendu publique, Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Emergente/ Joowléene (ADAE/J) pose 10 questions concernant la journaliste de BBC Mayeni Jones qui a dévoilé l’affaire de la BP avec Frank Timis et Aliou Sall…

DIX INTERROGATIONS SUR LES FAUSSES ALLEGATIONS DE BBC

Que cherche MAYENI JONESen rendant public le salaire de Aliou SALL alors qu’il avait démissionné de PETROTIM pour mettre à l’aise le Président et rester simple Maire de Guédiawaye, qu’ il n’avait aucune fonction dans le gouvernement, et étant donné qu’il n’y a aucune responsabilité pénale là-dessus ? Que cherche MAYENI JONESen ne tendant le micro qu’à des opposants du pouvoir au Sénégal et à des ennemis, anciens collaborateurs deFRANK TIMIS ? Que cherche MAYENI JONES en inventant de faux emails et de faux contrats étant donné que ces types de contrats qui peuvent lier deux compagnies pétrolières à savoir BPet TIMIS CORPORATION sont confidentiels ? Que cherche MAYENI JONESen brandissant AGITRANS, société inactive depuis la nomination d’Aliou Sall au poste de DG de la Caisse de Dépôt et de Consignation, poste que l’homme méritait non seulement de par ses compétences avérées mais aussi en tant que demande longtemps formulée par tous les responsables et populations de Guédiawaye qui ont main dans la main accompagné Aliou SALL et gagné haut la main toutes les élections. Que cherche MAYENI JONES enaccusant AGITRANS d’avoir reçu de l’argent destiné à l’Etat du Sénégal en « fabriquant » une preuve électronique en réalité inexistante, pour rendre ses mensonges crédibles alors qu’il n’en est rien ? Que cherche toujours MAYENI JONESen gonflant et exagérant les royalties entre BP et TIMIS CORPORATION, étant donné que ce commerce juridique né d’un contrat entre deux sociétés pétrolières est légal et légitime ? Que cherche-t-elle-exactement sachant que les versements à TIMIS CORPORATION sont vidés des fonds de BPet qu’il n’y a aucune incidence de prés ou de loin sur l’Etat du Sénégal ou sur nses interets? Pourquoi MAYENI JONES ne précise pasqu’Aliou SALL n’a jamais rencontré un seul responsable de BP et que ce dernier n’est lié ni de prés ni de loin par les transactions entre les deux firmes. Pourquoi ne précise-t-elle pas que les royalties n’ont aucun effet sur les revenus du Sénégal ?

Pourquoi la réponse téléguidée de GEREMY CARVER, le spécialiste de corruption, à qui MAYENI JONES brandit un faux contrat et lui demande d’y donner son avis et pourquoi n’éclaircit –elle que les recherches pétrolière peuvent couter plus de 50.000.000 de dollars pour un seul puits et qu’il n’y a qu’une chance sur cinq de trouver du pétrole et que le Sénégal n’a pas cet argent et ne prend pas ces risques car les priorité sont ailleurs.?

Aux regards de toutes ses questions, il est fort évident que de par ces nombreuses et fausses allégations de BBC,MAYENI JONES n’était que dans la mission déstabilisatrice à elle confiée par TULLOW OIL et ses complices contre l’Etat du Sénégal et sa stabilité, qui est en réalité visée.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Emergente/ Joowléene (ADAE/J)