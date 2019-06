QUAND TULLOW OIL FINANCE NOTRE AUTO-DESTRUCTION

C’était à prévoir !

Dans un article récent, un journaliste disait :

« En définitive, ce projet de déstabilisation, risque de connaitre des rebondissements dans les tous prochains jours.»

EFFECTIVEMENT, APRES AVOIR TROUVE, SES PIONS AU SEIN DE L’OPPOSITION COMME SONKO, TULLOW OIL CONTINUE DE DEROULER SON PLAN DE DESTABILISATION, CONTRE L’ETAT DU SENEGAL.

En effet, certains traitres ont accepté de marchander la paix et la stabilité nationales dans l’optique d’arriver à leur fin ; conspirateurs parmi les conspirateurs, traitres parmi les traitres, judas parmi les judas, certains d’entre eux ont été pointés du doigt pour avoir bénéficié antérieurement de financements douteux de la part de TULLOW OIL, à travers des canaux insoupçonnés.

Pour rappel, ladite société ne pardonnera jamais au PRESIDENT MACKY SALL d’avoir confirmé la signature du PRESIDENT ABDOULAYE WADE,attribuant le bloc de Rufisque Offshore à FRANK TIMIS et à son groupe par décret N° 2011-1824 du 10 Novembre 2011. Ce décret sera contresigné par le Premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye.

Donc, Timis était bien présent dans le pétrole sénégalais alors que Macky Sall, n’était pas encore élu Président de la République avec dix licences dans cinq pays de l’Afrique de l’Ouest.

En cette même année 2011, la société AGITRANS est créée par le citoyen ALIOU SALL, alors que MACKY SALL, son grand frère, n’était pas encore Président de la République.

En 2012, la compagnie pétrolière TULLOW OIL qui s’occupe de l’exploration de gisements de pétroles et de gaz, venait donc d’être doublée parPETROTIM SENEGAL dont les intérêts étaient défendus au Sénégal par LE CITOYEN ALIOU SALL.

Ainsi, DAVID ROUX, qui avait toujours le Sénégal, dans son viseur, se voyait chiper le fromage, par FRANK TIMIS. La plainte de sa structure contrePETROTIM et la société nationale PETROSEN devant les autorités n’y changeait rien.

Quelques années plus tard, avec l’écho des récentes découvertes pétrolières et gazières qui placent le Sénégal parmi les cinq pays producteurs mondiaux de pétrole mais aussi de gaz, Bien sûr, le seul bloc de SNE est évalué à 563.000.000 de barils ; sans parler des blocs de Sangomar, de Saint Louis Offshore, des deux Cayar Offshore profond dont les gisements de Yaakaar, de Teranga …

TULLOW OIL ne désespère pas…

Des opposants sénégalais recevront beaucoup d’argent pour écrire des livres afin de dénoncer les contrats pétroliers et mettre en mal les populations et les gouvernants. Tentatives vaines, les populations refusèrent toujours de répondre à l’appel de cette opposition.

Toutes leurs manifestations furent boycottées.

Pire, ils sont tous laminés à l’élection présidentielle ; d’autres se sont vus humilier à l’élection législative d’abord avec soit zéro député, soit un député par l’indulgence du plus fort reste, soit recalés aux parrainages.

Gardant ses traitres dans son dispositif de déstabilisation, TULLOW OIL, basé en ANGLETERRE va cette fois-ci contacter UNE JOURNALISTE DU NIGERIA NOMMEE MAYENI JONES : la BBC et TULLOW OIL étant tous siégées en Angleterre !

C’est la poursuite du complot et du travail de déstabilisation du Sénégal, malheureusement, avec l’appui et le soutien de traitres qui vont soutenir ce projet machiavélique : Une enquête à charge sera menée dont l’objectif final saute à l’œil nu : créer les conditions d’une insurrection avec leurs plans, leurs tactiques et leurs stratégies macabres comme ils ont fait en Libye, en Irak, en Afghanistan ou au Mali où ils sont tranquillement en train de voler les ressources naturelles de ces Etats qu’ils ont délibérément mis en lambeaux afin d’y installer une instabilité politique définitive pour pouvoir rester sur place, le plus longtemps possible, afin d’épuiser au maximum leurs richesses.

Dans ces pays aussi, ils utilisé les mêmes types de personnes, pour créer des tensions internes et légaliser l’intervention militaire étrangère sous prétexte de maintien de la paix ou de rétablissement de la démocratie, ou de protection d’une minorité. En réalité, ils viennent pour soutirer nos ressources.

Le ridicule ne tuant point, on verra un ancien Premier Ministre qui était en fonction en 2012, qui n’avait jamais pipé mot de cet accord ; oser malhonnêtement s’indigner devant des caméras étrangères, alors qu’il applaudissait, appréciait et cautionnait, tout ce que le gouvernement faisait.

Tous ses aigris, qui jouent au quotidien, aux prophètes et aux saints, continueraient aujourd’hui à applaudir et féliciter les actions du Gouvernement s’ils n’étaient pas limogés par incompétence.

Me Diaraf SOW Secrétaire Général National de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Emergente/ Joowléene (ADAE/J)