Ousmane Faye (MWS) sur le communiqué du FRN dans l’affaire BBC- Aliou Sall.

Ousmane Faye taxe les leaders du FNR d’ennemis du Sénégal à qui des lobbies ont versé de fortes sommes d’argent pour salir l’image du pays et de la famille du président Macky Sall à travers son frère.

Nous venons de découvrir ce qui leur restait à faire: essayer de mettre le pays à feu en s’alliant avec des lobbies étrangers pour diffuser de fausses allégations sur la famille du Président. Nous allons faire face à cette ingratitude dont ces ‘’politi-chiens’’ ont fait montre et il est temps que les sénégalais sachent avec quelle opposition ils ont affaire ».

Nous interpelons l’opinion publique nationale que le Sénégal a affaire avec des corrompus qui crient à la corruption, par conséquent, je considère que c’est des traitres qui ont longtemps agi de la sorte », déplore M. Faye. Qui poursuit, «Mamadou Lamine Diallo devait être le dernier à se comporter comme tel, vu les frauduleuses malversations qu’il avait faites dans l’affaire d’Eximcor pendant qu’il était encore Conseiller à la Primature. On l’accusait même d’user de la naïveté de son épouse à qui il délivrait des licences d’exploitation qu’elle vendait sur le dos du contribuable sénégalais. Sans compter d’autres malversations et fraude lors de son passage à ce juteux poste à la Primature. Par contre pour Abdoul Mbaye, il s’est toujours comporté comme un traitre. C’est comme s’il avait hérité de ce qualificatif, surtout quand on se rappelle des propos de l’ancien Président Abdou Diouf qui, parlant de son père (celui de Abdoul Mbaye), disait ceci : ‘’Kéba Mbaye m’a poignardé sur le dos. Je veux juste souligner que ces gens (Mbaye et Diallo) ne sont aucunement des références pour la jeunesse sénégalaise. Et leurs agissements ne sont que des tissus de mensonges, dixit le leader de MWS.